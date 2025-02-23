"Путин съел бы вас на завтрак": СМИ вспомнили слова Харрис перед выборами

10 сентября в США состоялись предвыборные дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. На них оппонентка республиканца предупреждала, что обещания закончить войну за 24 часа могут оказаться ужасным сценарием для Украины.

Отрывок из дебатов опубликовал "Голос Америки". Сейчас это видео стало вирусным в сети, передает 24 Канал.

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СМИ напомнили слова Харрис

В сети опубликовали отрывок из предвыборных дебатов, которые состоялись 10 сентября 2024 года между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Кандидат в президенты США от Демократической партии предупреждала, что слова республиканца о якобы "окончании войны за 24 часа" означают совсем другое.

Харрис подчеркивала, что на самом деле заявления Трампа могут означать готовность бросить Украину, а слова о "скором мире" – о капитуляции Киева. Кроме того, кандидат в президенты США отмечала, что республиканец считает Путина другом, что является огромной ошибкой.

Если бы Дональд Трамп был президентом, то Путин сидел бы сейчас в Киеве, и направил бы свой взгляд на Польшу... Как быстро бы вы сдались ради услуги тому, кого мы знаем как диктатора, и который бы съел вас на завтрак,

– подчеркнула Харрис.

Что говорила Харрис о заявлениях Трампа: смотрите видео

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что президент Дональд Трамп уверен в возможности окончания "российско-украинского конфликта" уже на этой неделе.