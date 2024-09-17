Путин издевается: какими могут быть переговоры между Украиной и Россией
Владимир Путин накануне первого Саммита мира требовал от Украины отказаться от четырех своих областей. Хотя на самом деле оккупационное войско даже полностью не контролирует эти регионы.
Если переговоры между Украиной и Россией все-таки начнутся, то стороны могут выйти с похожими позициями. Как рассказал 24 Каналу политолог Андрей Вигиринский, обе страны не признают факт получение определенных территорий.
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Как Путин объясняет войну
В России могут заявить, что якобы защищают людей, поэтому стоит вопрос с территориями решить на дипломатическом уровне. А до этого времени просто заморозить войну. Владимир Путин объясняет вторжение в Украину как гуманитарную интервенцию якобы ради установления демократии, порядка.
Так уже было в Ираке, Сирии, Афганистане. Путин издевается над прецедентами, которые были. Он "зеркалит" ситуации, которые были в предыдущей исторической эпохе и думает, что они сработают снова,
– отметил политолог.
Конечно, Украина не согласна с такими толкованием истории, но как раз это демонстрирует, что мир, основанный на базе международного права, является нефункциональным. Потому что с позиции силы любой может интерпретировать право по своему усмотрению.
Еще могут быть другие договоренности, например, о том, что Украина выходит из Курщины и получает разрешение на поражение этой территории со стороны Сумщины. В общем, если говорится не о формате переговоров, то тогда надо понимать, какой характер боевых действий будет и при каком объеме военной поддержки.
Мы ожидаем "черного лебедя". Какого именно? Такого, что Россия рассыплется изнутри,
– добавил Андрей Вигиринский.
Но также следует учитывать, что каждая нация имеет характерные особенности: исторические, культурные, наследственные относительно того, как ею управляют, какая система управления является приемлемой. Даже пробуя применить другую систему, народ возвращается к исходной позиции.