Базовый, идеальный, ужасный: СМИ озвучили 3 сценария для Украины после разговора Трампа с Путиным

После разговора с российским диктатором Дональд Трамп имеет 3 сценария завершения войны в Украине. Каждый из них имеет свои требования, которые могут не устроить Украину или даже ЕС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какие сценарии завершения войны предлагает Трамп

Как пишет Bloomberg Economics, в целом есть три сценария завершения войны, которые может предложить американский президент:

базовый и наиболее вероятный,

лучший для Украины вариант,

худший.

Так, наиболее вероятным является сценарий, по условиям которого оккупированная территория останется в "подвешенном состоянии" в обозримом будущем и под фактическим контролем России. Ожидается, что могут быть некоторые обмены территориями. В частности, говорится о российской территории в Курской области, которую сейчас контролируют Силы обороны Украины.

При таком сценарии Украина получит определенные гарантии безопасности. Переговоры в таком случае будут сосредоточены на том, насколько сильными будут гарантии, однако вступление страны в НАТО пока не рассматривается. Что касается помощи и военной поддержки США, то она будет зависеть не только от Украины, но и от Европы. В СМИ пишут, что если европейцам удастся наладить хорошую линию связи с Белым домом, то они попытаются убедить Трампа сохранить поддержку США Киеву достаточно долго, чтобы страны ЕС смогли быстро нарастить собственные возможности.

Что касается второго сценария – оптимистического – он заключается в том, что США и Европа на двусторонней основе обязуются вмешаться, если Россия откажется от соглашения. Однако риск прямого конфликта с Россией, как пишет Bloomberg, "заставляет опасаться даже некоторых из самых ярых сторонников Украины".