Будет мощный сигнал Путину: есть 2 самые надежные гарантии безопасности для Украины

Сейчас идут много дискуссий о гарантиях безопасности для Украины. Тут важно сделать все возможное, чтобы они были действенными. Ведь можно сильно "обжечься".

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что любые уступки Путину по войне в Украине сразу запускают масштабную гонку вооружений в мире в сторону ядерного оружия. В таком случае всем станет понятно, что нерушимости границ больше нет.

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Какие гарантии безопасности нужны Украине

Как отметил Тизенгаузен, любые гарантии безопасности, которые нельзя будет сразу применить – это полный бред. Поэтому предложения вроде "Путин снова нападет – и мы вас принимаем в НАТО" вообще не подходят. В этом случае всегда найдется условная Венгрия, которая будет выступать против. Путин всегда найдет кого-то, кто возьмет российские деньги.

Могут быть 2 реальные гарантии безопасности. Первая – принятие Украины в НАТО здесь и сейчас. Тогда это будет сигнал для Путина. Он точно не нападет. Вторая – передача серьезного оружия. Трамп показывает, что в мире теперь только бизнес и право сильного. Хочешь защиты – отдай половину ресурсов. Недра Украины оценивают в 14 триллионов долларов. С какой стати мы должны отдать половину за 70 миллиардов долларов, 90% из которых еще и остались в США?

– сказал Тизенгаузен.

По его мнению, Украине, возможно, было бы стоило рассматривать предложения от других стран, которые будут заинтересованы в наших ресурсах и готовы передать серьезное оружие. Это может быть Турция.

Возможно, стоит осторожно посмотреть в сторону Китая. Есть впечатление, что у них значительно больше рычагов влияния на Россию, чем у Соединенных Штатов. Ведь российская экономика находится в колоссальной зависимости от Китая.

За Китай будут говорить, что это авторитарная страна. Но нам выжить надо. Кто даст реальные гарантии безопасности, если партнеры-друзья говорят, что заберут ресурсы, но гарантии не дадут. В США говорили о каких-то войсках, которые будут охранять полезные ископаемые. Это же будут условные ЧВК. Сдержат ли они Путина. Не думаю. Раз у нас такая ситуация, то должны быть открыты ко всему,

– считает Тизенгаузен.

Добавим, что Китай с начала полномасштабной помогает российской экономике держаться на плаву. А, по данным The Wall Street Journal, в Китае предлагали организовать саммит между Путиным и Трампом без участия Зеленского.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сказал, какими должны быть действенные гарантии безопасности для Украины. В частности, если наше государство не будет в НАТО, то нужна большая армия, которая была бы равна по численности с российской.