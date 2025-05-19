Случится естественно, – британский полковник объяснил, когда в войне наступит "точка кульминации"

Продолжаются обсуждения возможного прекращения огня между Украиной и Россией. Однако Владимир Путин не показывает готовности к установлению мира и игнорирует любые договоренности.

Скорее всего, диктатор хотел бы заключить перемирие, но только на своих условиях. Об этом 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм, заметив, что России нужно время на передышку.

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Элиты до сих пор поддерживают Путина

Путин хочет выиграть время для того, чтобы восстановить армию и мобилизовать больше людей на фронт. Также нужно время, чтобы собрать технику, боеприпасы, снаряжение. Он хочет этого с условием, что Украина не будет делать так же.

Я не думаю, что Путин хочет закончить войну через замораживание конфликта. Он до сих пор наивно уверен, что сможет захватить всю Украину и сбросить украинскую власть,

– заметил Филипп Ингрэм.

Это свидетельствует о том, что ближайшее окружение главы Кремля до сих пор его поддерживает и соглашается с его идеями. Ключевые решения принимает только он, все остальные боятся ему противостоять, поэтому поддерживают все, что делает диктатор.

У российской элиты нет массового протеста против политики Путина. Многие олигархи хотели бы вернуться к обычному бизнесу, чтобы продолжать зарабатывать больше нелегальных денег и возобновить свою роскошную жизнь на Западе.

Но они понимают, что этого не произойдет, пока Путин не будет доволен окончанием войны. А для российского диктатора война может закончиться только поражением Украины, чего, по моему мнению, никогда не произойдет,

– подчеркнул Филипп Ингрэм.

Путин сейчас очень устал. Его войска также. Политически он тоже на грани, но обычные люди еще не почувствовали настоящего удара. Жители Москвы, Санкт-Петербурга пока не пострадали, потому что войну чувствует население бедных регионов России.

Когда наступит момент истины

Если мы подойдем к концу 2025 года и началу 2026-го, то тогда экономический удар почувствует даже европейская часть России. Это заставит людей еще больше задуматься о том, что происходит. Украинские атаки на российскую инфраструктуру, нефтяные объекты, закрытые аэропорты – все это привлечет больше внимания и вызовет новые вопросы.

Более того, Россия уже исчерпывает запасы военной техники, сейчас она полагается на вооружение из Северной Кореи. Примерно 80% боеприпасов поступают именно из КНДР. Также продолжаются переговоры с Ираном о поставках баллистических ракет и другой техники.

Путин находится в очень тяжелом положении. Если эти каналы поставки удастся прервать санкциями, то ситуация для главы Кремля станет критической. Я ожидаю, что это произойдет естественным образом в период между началом и концом 2026 года,

– предположил полковник британской армии в отставке.

В военной терминологии это называют "точкой кульминации" – моментом, когда Путин больше не сможет вести наступательные действия. Если Украине удастся наращивать производство вооружения, то мы увидим серьезные изменения. Причем не только на поле боя, но и внутри России.

К слову, 19 мая состоится телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Перед тем стало известно, что американский президент разочарован нежеланием главы Кремля договариваться.