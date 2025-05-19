Скоріш за все, диктатор хотів би укласти перемир'я, але тільки на своїх умовах. Про це 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем, зауваживши, що Росії потрібен час на перепочинок.

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Еліти досі підтримують Путіна

Путін хоче виграти час для того, щоб відновити армію та мобілізувати більше людей на фронт. Також потрібен час, щоб зібрати техніку, боєприпаси, спорядження. Він хоче цього з умовою, що Україна не робитиме так само.

Я не думаю, що Путін хоче закінчити війну через замороження конфлікту. Він досі наївно впевнений, що зможе захопити всю Україну та скинути українську владу,

– зауважив Філіп Інгрем.

Це свідчить про те, що найближче оточення очільника Кремля досі його підтримує та погоджується з його ідеями. Ключові рішення ухвалює тільки він, всі інші бояться йому протистояти, тому підтримують все, що робить диктатор.

У російської еліти немає масового протесту проти політики Путіна. Багато олігархів хотіли б повернутися до звичайного бізнесу, щоб продовжувати заробляти більше нелегальних грошей та відновити своє розкішне життя на Заході.

Але вони розуміють, що цього не станеться, поки Путін не буде задоволений закінченням війни. А для російського диктатора війна може закінчитися тільки поразкою України, чого, на мою думку, ніколи не станеться,

– наголосив Філіп Інгрем.

Путін зараз дуже втомився. Його війська також. Політично він теж на межі, але звичайні люди ще не відчули справжнього удару. Жителі Москви, Санкт-Петербурга поки не постраждали, бо війну відчуває населення бідних регіонів Росії.

Коли настане момент істини

Якщо ми підійдемо до кінця 2025 року і початку 2026-го, то тоді економічний удар відчує навіть європейська частина Росії. Це змусить людей ще більше задуматися про те, що відбувається. Українські атаки на російську інфраструктуру, нафтові об'єкти, закриті аеропорти – все це приверне більше уваги та викличе нові запитання.

Ба більше, Росія вже вичерпує запаси воєнної техніки, зараз вона покладається на озброєння з Північної Кореї. Приблизно 80% боєприпасів надходять саме з КНДР. Також тривають переговори з Іраном щодо постачання балістичних ракет та іншої техніки.

Путін перебуває у дуже важкому становищі. Якщо ці канали постачання вдасться перервати санкціями, то ситуація для очільника Кремля стане критичною. Я очікую, що це станеться у природній спосіб у період між початком та кінцем 2026 року,

– припустив полковник британської армії у відставці.

У воєнній термінології це називають "точкою кульмінації" – моментом, коли Путін більше не зможе вести наступальні дії. Якщо Україні вдасться нарощувати виробництво озброєння, то ми побачимо серйозні зміни. До того ж не тільки на полі бою, але й всередині Росії.

До слова, 19 травня відбудеться телефонна розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Перед тим стало відомо, що американський президент розчарований небажанням очільника Кремля домовлятися.