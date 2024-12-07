Республиканец ответил, готов ли Трамп ликвидировать режим Путина

Дональд Трамп не раз заявлял, что остановит войну в Украине в кратчайшие сроки и готов говорить с Владимиром Путиным. Пока официальной стратегии урегулирования войны новоизбранный президент не представил.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус отметил 24 Каналу, что Трамп никогда не будет терпеть того, что делает российский диктатор. Более того, он хочет, чтобы тот ответил за свои преступления.

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Может ли Трамп ликвидировать Путина

После всего, что сделал глава Кремля на украинской территории, попытки вести с ним переговоры выглядят абсурдными. В этом смысле часть демократов не проявила достаточной решимости, чтобы остановить Путина.

На Западе постоянно говорят о страхе перед распадом России, боятся того, что может быть, если Путина отстранят от власти. Тогда часть российских территорий может перейти к главному оппоненту США – Китаю. Еще страшнее, если ядерное оружие окажется в руках исламистов.

Вы думаете Трамп соглашается со всеми этими трактовками? Он уже называл Путина агрессором. Сейчас Трамп молчит, но его главное оружие – это непредсказуемость, а именно ее больше всего боится Путин,

– подчеркнул Борис Пинкус.

Он добавил, что именно во времена правления Трампа мир увидит ликвидацию путинского режима. Ведь его выбрали, надеясь на мир.

К слову, Дональд Трамп 7 декабря прибудет во Францию, где обсудит возможные сценарии дальнейших шагов в войне. Возможно, в Париж также прибудут другие европейские лидеры.