Для россиян война закончится согласием, что "во всем виноват путин, а не россия", – Давидюк

Украина может вернуться к диалогу с россией только после победы и после смены внутреннего режима в стране-агрессоре. Там россияне могут договориться, что во всем был виноват лично путин и свергнуть его, мол, это была только его война.

Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш оценил перспективы встречи Зеленского с путиным.

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Возвращение к диалогу с россией

Давидюк рассказал, что для того, чтобы вернуться к диалогу с россией, необходимо, чтобы там произошла определенная перезагрузка. Кроме того, для нас важно:

Возвратить все свои территории в границах 1991 года.

Выплата репараций. Хотя их платят сильные страны, которые проиграли. Россия не является сильной страной, поэтому компенсации путем арестов зарубежного имущества.

Перезагрузка режима в россии, на который должна пойти внутренняя элита, чтобы остаться "русской" элитой, а не "путинской".

У них будет такой политический трюк, когда они скажут, что во всем виноват путин, а не россия. Будет таков социальный договор. Не публичный, а тайный,

– отметил политолог.

Он добавил, что россияне скажут, что путина уже убили, свергли, поэтому договариваемся. Те 3 пункта, описанные выше, это главные условия возвращения к возможному диалогу. С путиным и без их раскаяния ничего не будет.

Путин боится трибунала

Политолог продолжил, что путин действительно боится трибунала и политического наказания высшему руководству россии. Он играет и даже запретил другим странам сравнивать себя с Гитлером.

"Условно можете называть, как хотите, но без трибунала и не сравнивайте с Гитлером", – отметил он.

По словам Давидюка, хорошо знать, чего боится враг. Поэтому будем называть путина Гитлером и требуем трибунала для него.

Есть неписаные правила в дипломатии, когда даже общаясь с негодяями, не переходят за определенные рамки. Условно страна говорит, что для них важно, в ответ слышит важные вещи для другой страны, и эти границы не переходят.

– подытожил политолог.

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