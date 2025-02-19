Вы могли заключить сделку, – Трамп упрекнул, что войну в Украине можно было закончить 3 года назад

Дональд Трамп заявил, что войну между Россией и Украиной можно было закончить еще "несколько лет назад". По его словам, можно было заключить соглашение, которое бы "сохранило территории и никто бы не погиб".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента США Дональда Трампа.

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Трамп упрекнул Украину из-за соглашения

Президент США, комментируя отсутствие украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии, упрекнул, что Украина уже была на переговорах 3 года назад. Именно тогда, по мнению Трампа, и нужно было заканчивать войну.

Я слышал, что Украину не пригласили. Ну, вы были там три года. Вам следовало закончить это три года назад. Вы не должны были этого начинать. Вы могли заключить соглашение. Я мог бы заключить сделку для Украины, которая дала бы им почти всю землю, все, почти всю землю. И никто бы не погиб,

– заявил Трамп.

Он также добавил, что "расстроен из-за того, что происходит уже 3 года". Трамп в очередной раз подчеркнул, что войны между Россией и Украиной не было бы, если бы он был президентом. Он отметил, что сейчас по сути "гибнет цивилизация", ведь таких жертв не было со времен Второй мировой войны.

"Даже если бы любой человек, не имея переговорных навыков, этим занялся, это уже могло бы быть решено еще несколько лет назад", – добавил президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что 3 года назад можно было бы решить войну без потерь для Украины. По словам президента США, речь идет не только о территории, но и жизни людей.