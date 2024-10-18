Россия готова завершить, – Путин цинично высказался о войне и ее сроках

Владимир Путин цинично заявил, что, мол, Россия готова завершить войну. В то же время конкретные сроки окончания боевых действий российский президент так и не назвал.

Соответствующее заявление Путин сделал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что сказал Путин о войне и ее окончании

Российский диктатор отметил, что его страна "готова завершить войну", однако "на базе Стамбульских договоренностей", очевидно, намекая на встречу представителей России и Украины в турецкой столице, которая состоялась еще в марте 2022 года.

В то же время Путин сказал, что в противном случае Россия готова к "продолжению борьбы" и "победа будет за нами".

На вопрос о сроках войны против Украины Владимир Путин отказался говорить. Вместо этого он посоветовал спросить стран НАТО, "когда им надоест воевать с Россией".

Если говорить о каких-то сроках – это очень сложная вещь, и она контрпродуктивна,

– сказал российский диктатор.

Президент России также заявил, что украинская армия якобы не может самостоятельно использовать высокотехнологичное оружие в рамках этой войны. Он снова сказал, что, мол, "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат".

Кроме того, Путин цинично сказал, что Россия "заинтересована в том, чтобы завершить конфликт в Украине как можно быстрее".

Как Путин относится к идее "НАТО в обмен на территории"

Российскому диктатору также задали вопрос, как он относится к формуле "НАТО в обмен на территории для окончания войны в Украине".

Российский президент сказал, что "против заморозки линией фронта без договоренностей по урегулированию конфликта".

Он заявил, что выступает против "перемирия на неделю, на две или на год", и, по его словам, Москве "нужны условия прочного мира", которые "обеспечат интересы безопасности всех сторон".

Также Путина спросили о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии. Диктатор сказал, что это место "для нас комфортное", но вопрос заключается в том, "что обсуждать".

В то же время глава Кремля в очередной раз дерзко назвал Зеленского "главой киевского режима", который "снова выступил против переговоров с Россией".

При каких условиях Украина готова говорить с Россией

Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью в эфире национального марафона заявил, чтобы разговаривать с россиянами, необходимо усилить Украину.

Если у нас есть соответствующее оружие, даже если есть от всех положительная поддержка Плана победы – это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации. Уже когда ты разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят везде, мы не против,

– сказал президент Украины.

Поэтому, по словам украинского лидера, наша власть говорит партнерам, что "вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили", тогда нужно усиление нашего государства. Чтобы Украина и Россия сидели за столом равноправно, а не чтобы "стул где-то там в стороне стоял".