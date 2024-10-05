Экс-генсек НАТО рассказал, как выборы в США могут повлиять на урегулирование войны в Украине

По мнению бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который недавно покинул пост, президентские выборы в США, которые состоятся уже вскоре, могут повлиять на войну в Украине.

Он считает, что после выборов может возникнуть новый "импульс" к урегулированию российско-украинской войны. Такое мнение бывший генсек озвучил в интервью для Financial Times.

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Что заявил Столтенберг о войне

После выборов в США будет некоторый новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-то движения,

– считает бывший генеральный секретарь НАТО.

По его словам, вряд ли после выборов союзники будут требовать о капитуляции Украины. По его мнению, речь идет скорее о способах добиться продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров.

"Украина все еще должна решить (когда вести переговоры – 24 Канал). Но нам нужно создать условия, которые позволят им сесть с русскими и получить что-то приемлемое... где они выживут как независимая нация", – добавил он.

Кроме того, Столтенберг признался, что сожалеет о непредоставлении Украине достаточного количества оружия вовремя. Он также заявил, что берет свою часть ответственности за это. По его словам, до полномасштабного вторжения в НАТО "очень боялись последствий" военной помощи Украине.