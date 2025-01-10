МИД Украины отреагировало на заявление спецпредставителя Трампа о завершении войны за 100 дней

В МИД Украины приветствовали стремление спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога достичь справедливого завершения войны за 100 дней. В то же время там призвали граждан спокойно относиться к таким заявлениям.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера МИД Георгия Тихого, которого цитирует NV. Он подчеркнул, что украинская дипломатия работает над установлением тесного контакта с администрацией Дональда Трампа.

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Как в МИД отреагировали на заявление Келлога о завершении войны

В МИД Украины приветствовали стремление Кэллога как можно скорее решить вопрос войны в Украине.

Со своей стороны спецпредставитель президента Трампа генерал Келлог решительно настроен на то, чтобы достичь справедливого завершения войны. Мы приветствуем такое стремление Келлога,

– заявил Тихий.

В то же время он подчеркнул, что украинская сторона сможет оценить методы достижения этой цели только после визита Келлога в Украину.

"Я понимаю, что все следят за заявлениями. И я понимаю также, что в украинском много тревоги. Люди следят за каждым заявлением, за каждым словом, интерпретируют... Это вызывает много эмоций у людей", – отметил спикер.

В министерстве призвали спокойно реагировать на заявления и не драматизировать отдельные выводы и высказывания.

Тихий заверил, что украинская дипломатия и команда президента Владимира Зеленского прилагают усилия для обеспечения тесного сотрудничества между Украиной и США.

По его словам, после инаугурации Трампа украинцы смогут наблюдать "активные" и "тесные" контакты, в ходе которой станут понятными "все эти параметры и позиции".

Напомним, что 8 января Келлог заявил, что администрация Трампа планирует найти решение войны в Украине в течение первых 100 дней президентства. Он также отметил, что избранный президент США хочет защитить суверенитет Украины и готов к диалогу с Путиным.