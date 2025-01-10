Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує NV. Він підкреслив, що українська дипломатія працює над встановленням тісного контакту з адміністрацією Дональда Трампа.

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Як у МЗС відреагували на заяву Келлога щодо завершення війни

У МЗС України привітали прагнення Келлог якомога швидше розв'язати питання війни в Україні.

Зі своєї сторони спецпредставник президента Трампа генерал Келлог рішуче налаштований на те, щоб досягти справедливого завершення війни. Ми вітаємо таке прагнення Келлога,

– заявив Тихий.

Водночас він підкреслив, що українська сторона зможе оцінити методи досягнення цієї мети лише після візиту Келлога до України.

"Я розумію, що всі слідкують за заявами. І я розумію також, що в українському багато тривоги. Люди слідкують за кожною заявою, за кожним словом, інтерпретують… Це викликає багато емоцій у людей", – зазначив речник.

У міністерстві закликали спокійно реагувати на заяви та не драматизувати окремі висновки і висловлювання.

Тихий запевнив, що українська дипломатія та команда президента Володимира Зеленського докладають зусиль для забезпечення тісної співпраці між Україною та США.

За його словами, після інавгурації Трампа українці зможуть спостерігати "активні" та "тісні" контакти, у ході якої стануть зрозумілими "всі ці параметри й позиції".

Нагадаємо, що 8 січня Келлог заявив, що адміністрація Трампа планує знайти вирішення війни в Україні протягом перших 100 днів президентства. Він також зауважив, що обраний президент США хоче захистити суверенітет України та готовий до діалогу з Путіним.