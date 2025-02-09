Для этого есть все возможности, – Зеленский оценил вероятность окончания войны в 2025 году

Владимир Зеленский считает, что в этом году есть все возможности для окончания войны. Украина этого хочет, однако для мира нужен ряд условий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для британского вещателя ITV News.

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Что нужно Украине, чтобы закончить войну в 2025 году

Владимир Зеленский отметил, что Трамп хочет быстрого окончания войны. Однако быстрым оно будет или нет – никто не знает, "но мы знаем, что надо быть сильным"

Зеленский отмечает, что санкции имеют негативное влияние на экономику России, однако она постоянно успевала к ним адаптироваться. Потому что агрессор имел "лазейки" – когда вводились санкции на банковскую систему или сельское хозяйство, теневой флот все еще работал. Однако даже сейчас не на все корабли действуют ограничения.

Решение по санкциям есть – сделать их тотальными. Санкции против России... Энергетика? Договорились сделать это – сделайте тотальные санкции на всю их энергетику. Сделайте все, чтобы снизить цену на энергоресурс России, чтобы они зарабатывали меньше. И тогда у них может произойти коллапс,

– отмечает президент.

Владимир Зеленский также отмечает, Украине нужны очень сильные гарантии безопасности. По словам гаранта, это нужно, чтобы 8 миллионов украинцев вернулись домой и начали работать, зная, что завтра не будет повторной оккупации

Зеленский говорит, что с гарантиями безопасности можно говорить о завершении горячей стадии войны. А с поддержкой нашей армии можно гарантировать, что завтра мы не останемся сами.

"Но я думаю, что вы понимаете – нам очень нужно знать, чем в конечном итоге закончится эта война", – отмечает президент.