У Украины будет уникальный шанс: как Путин фатально ошибся и собственноручно довел Россию до краха

Владимир Путин отчитывается о "невероятных успехах" своей армии на фронте в Украине. В то же время реальная ситуация свидетельствует о другом, и это, говорят эксперты, дает существенное преимущество Украине.

Пока Путин живет в параллельной реальности, где до сих пор "побеждает", Украина делает шаги, которые на самом деле приближают ее к перелому на фронте. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, почему российский диктатор сознательно врет о ситуации на поле боя, как от этого выигрывает Украина и как в конце концов это может привести к реальному окончанию войны.

Почему Путин до сих пор верит, что может победить?

Заявления Владимира Путина о том, что российская армия "везде наступает" и получает успехи, на самом деле играет на руку Украине. Такое мнение высказал публицист и специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов. По его словам, диктатор не просто врет об успехах, но и действует, опираясь на собственную ложь.

В России есть много паники и истерики, это факт. Путин выдал "гениальную" речь, где сказал, что его армия везде наступает. Но сейчас российское продвижение является самым низким с 2023 года. Трагично для россиян и положительно для нас то, что заявления Путина и действия России сейчас оторваны от реальности,

– отметил Богданов.

Даже так называемые z-военкоры смеются над диктатором, ведь он фактически живет в вымышленной реальности, где у России есть успехи. А на самом деле существенных продвижений в России не было примерно три месяца. На этом фоне заявления Путина вызывают не просто смех, но и раздражение у военных блогеров, которые видят, что реальная картина очень далека от мечтаний диктатора.

"Именно из-за того, что Путин, вероятно, верит в часть собственных тезисов, продолжает надеяться, что найдет точку, в которой сломает Украину. Одна из важных проблем его истерики и террора против Украины связана с тем, что он прекрасно понимает вызовы армии и экономики. Но с другой стороны, он находится в плену лживых заявлений и хочет ими все же сломать украинское общество. У него осталась странная вера, что победа уже близко", – объяснил специалист по стратегическим коммуникациям.

Наивная надежда на выигрыш, который уже не за горами, толкает Путина к специфическим действиям. Он, с одной стороны, усиливает террор Украины, а с другой стороны – может готовить провокации в отношении Европы. Вероятно, он считает, что атака (в том или ином виде) на европейские страны заставит их отвернуться от Украины, отменив всю помощь.

Он ищет пилюлю, которая принесет ему победу. Но это не вяжется с объективной реальностью. Он опирается на ложные доклады, в которых уже "контролирует" Запорожье и до сих пор "побеждает" в Купянске. Это ловушка, в которую сам себя загнал Путин. И именно она определяет паттерн его действий,

– подчеркнул Богданов.

Именно поэтому, считает публицист, маловероятны быстрые переговоры, которые приведут к окончанию войны. В то же время это может открывать другую перспективу для Украины, когда любая заморозка войны не понадобится. Ведь Путин действует настолько оторвано он реальности, что может в конце концов довести свою страну до системного кризиса и коллапса. Поэтому Украине не придется ждать десятилетия, чтобы освободить свою территорию. Хотя сейчас это очень осторожный прогноз.

Перед Украиной предстанет интересный выбор

Недавно Владимир Зеленский заявил, что у Украины открывается окно возможностей. И благодаря сплоченным действиям горячая фаза войны может закончиться уже к ноябрю этого года. Журналистка и психолог Лариса Волошина считает, что это может быть связано с восстановлением реального переговорного процесса, а не его имитации, которая происходит сейчас.

Вполне возможно, что это так. Но я не думаю, что Путин на это пойдет. В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, куда они планируют запихнуть более 100 "героев сво". После этого путинский режим может провести мобилизацию. У Путина есть иллюзия. Генералы ему пообещали, что он до нового года сможет захватить Донбасс, хотя на самом деле это невозможно. И он действительно думает, что сможет сломать украинское войско,

– отметила Волошина.

Психолог сравнила Путина с Гитлером, который до последнего убеждал соратников, что вот-вот появится чудо-оружие, которое заставит Лондон капитулировать. Хотя уже к тому времени бои шли в Берлине.

"Путин сейчас в таком же состоянии. Но действительно в ноябре станет понятно, что у России нет преимущества на фронте, а слом, который сейчас происходит в сторону ВСУ, имеет системный характер. И в это время России пора говорить о прекращении огня, но опять же Путин на это не пойдет. Он добьет свою страну", – убеждена журналистка.

Лариса Волошина разделяет мнение о том, что для Украины это, наоборот, может стать шансом. Хотя, конечно, всем украинцам хочется, чтобы война прекратилась уже завтра, однако ситуация такова, что "послезавтра" Россия может просто сконать. Российский диктатор фактически поставил на победу в войне свою страну, и уже становится очевидно, что вожделенной победы не будет.

Путин так долго тянул с реальными переговорами, хотя на прекращение огня надо было идти еще полтора года назад. Уже тогда стало понятно – они не могут провести ни одного наступления. Им надо было останавливать огонь, становиться в оборону, начинать переговоры и накапливаться. Сейчас Россия истощена, а в каком состоянии она будет к ноябрю? И нам точно надо будет останавливать огонь, когда мы наконец вырвемся вперед?

– отметила Волошина.

По мнению журналистки, ситуация движется именно в таком направлении. Путин пойдет на реальные переговоры, когда дойдет до края, но именно тогда Украине придется решать – останавливаться или нет. Уже сейчас Киев одержал большую победу – не сломался в войне на истощение, которую ему навязала Россия. Дальше все может пойти в совершенно другом направлении.

Главная неудача Путина в войне

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной заметил, что проблемы Путина не только касаются провалов на фронте. Едва ли не самым большим изменением стало то, что теперь украинские дроны свободно летают по территории России, фактически возвращая войну туда, откуда она пришла.

Очевидно, этого никак не могло предвидеть ни российское общество, ни Путин, который обещал и верил, что за три дня уже захватит Киев.

Мысль, что война не перейдет границы России – была лишь иллюзией. Это было просто вопросом времени. Сначала наши военные зашли на Курщину, а сейчас наши дроны долетают до Урала,

– отметил Лесной.

Российский диктатор обещал народу, что проведет молниеносную военную операцию и туда пойдут исключительно те, кто захочет заработать деньги. Зато народ должен был жить спокойно, без каких-либо изменений, что и происходило определенное время.

"Такое соглашение было заключено давно: Путин забирает у народа свободы, но по крайней мере он будет жить в безопасности. Сейчас нет и этого. Теперь ситуация такая, что крупные города будут страдать больше. Путину надо готовиться, потому что когда Москва будет гореть регулярно – вопросы у народа все же могут возникнуть", – заметил политолог.

Хотя сейчас рано говорить о том, что Москва может выйти на улицы и сбросить "царя", но авторитет Путина уже подорван. С новыми ударами Украины, поражениями России на фронте и серьезными экономическими проблемами – ситуация может обостриться еще больше, и тогда последствия для режима будут совершенно непредсказуемыми.

