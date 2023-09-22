Война может трансформироваться в конфликт: что может ожидать Украину в ближайшее время

В мире прогнозируют различные варианты сроков и путей завершения войны в Украине. Не все страны оптимистично настроены на скорейшее окончание боевых действий. По некоторым оценкам, война может продолжаться еще 7 – 10 лет.

Своей точкой зрения развития войны в Украине в эфире 24 Каналу поделился военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, в дальнейшем боевые действия могут трансформироваться, однако не закончиться в ближайшие годы.

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Какие перспективы войны в Украине

В Германии рассчитывают, что война будет длиться минимум 9 лет, а в НАТО называют цифру в 7 – 9 лет. Однако, вероятно, такие масштабные боевые действия не будут сохраняться в течение длительного времени.

Думаю, что столь активная фаза войны будет продолжаться в течение всего 2024 года. А в конце 2024 года, надеюсь, завершится возвращением значительной части нашей территории. Далее война может продолжиться как конфликт, при котором будут наносить регулярные ракетные обстрелы,

– отметил Андрей Крамаров.

К тому же может быть определенная линия фронта, на которой будут происходить боеприкосновения. Однако очевидно, что такого масштабного фронта, как сейчас, в дальнейшем уже не будет. Военный эксперт предположил, что впоследствии война трансформируется в конфликт, который будет вести сродни тому, как это было на Донбассе на протяжении 2014 – 2022 годов.

"Россияне будут способны и будут начинать (новые военные действия – 24 Канал), но эффективность их ударов сведется к минимуму, из-за того, что мы сможем быстрый отпор. В частности, имея производство дальнобойного оружия, будем пресекать эти попытки даже на территории России", – подчеркнул Крамаров.

Кроме того, Украина сможет наносить ответные удары. Условно, если оккупанты обстреляют крылатыми ракетами Украину, то на следующее утро получат то же на военных объектах на своей территории.

Андрей Крамаров о возможном развитии войны в Украине: смотреть видео

Украине нужно меняться уже сейчас

Такие длинные боевые действия с уменьшением интенсивности могут выглядеть как заморозка конфликта. Что, в свою очередь, наталкивает на вопрос, сможет ли Украина так долго сопротивляться.

У нас нет иного выбора. Создание мощной армии, наведение порядка нашему в военно-промышленном комплексе – это не политический вопрос. Это вопрос выживания Украины. Мы должны уже сейчас начать эти изменения, в частности в информационной политике,

– подчеркнул Крамаров.

Важное проведение структурных изменений как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах уже в ближайшее время, конечно, по мере возможностей. Чем быстрее Украина реформируется и модернизируется – тем лучше результаты. В частности, в поле боя.

Ведь сейчас Вооруженные Силы продолжают успешную контрнаступательную операцию, увольняя населенные пункты. Даже при штурмовых действиях нашим военным удается нести меньшие потери, чем врагу в обороне. Это все последствия быстрого и эффективного обучения во всех аспектах.

"Даже Израилю боевые действия никогда не мешали им производить быстрые изменения, например, в руководстве. Так что фундамент нам нужно закладывать уже сейчас, чтобы армия могла сдерживать страшного врага, который в любой момент может снова на нас напасть», – подытожил Крамаров.

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