Окончание войны в Украине в 2025 году: какие варианты развития событий

Полномасштабная война в Украине продолжается третий год. Западные журналисты предположили, как события могут разворачиваться в 2025 году.

Ситуация на фронте меняется, Россия, несмотря на оборону украинцев, медленно продвигается и это может иметь влияние на ход боевых действий в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Положение непредсказуемое

Россияне постепенно продвигаются в Донецкой области. отмечают, что Россия завоевывает позиции быстрее, чем когда-либо, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022.

Вскоре в белый дом вернется непредсказуемый Дональд Трамп, который не проявляет особой любви к Украине.

Чувствуется как точка перегиба, однако непонятно, действительно ли завершится война и как он может выглядеть.

Обещание о переговорах

Разговоры Трампа о прекращении конфликта в течение 24 часов после вступления в должность является типичным грандиозным обещанием, но следует заметить, что Трамп давно потерял терпение из-за войны.

По словам Майкла Кофмана, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир, новая администрация США сталкивается с двумя проблемами.

Во-первых, они собираются унаследовать войну на очень негативной траектории, не имея огромного количества времени для стабилизации ситуации. Во-вторых, они собираются унаследовать это без четкой теории успеха,

– объяснил он.

После ряда интервью Трампа стало понятно, как Трамп относится к полномасштабной войне в Украине. В частности, он осудил решение администрации Джо Байдена о разрешении ракетами США вглубь России.

Правда заключается в том, что намерения Трампа далеко не понятны.

В то же время внештатный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что, несмотря на то, что много говорят о переговорах, но это иллюзия. Сначала Россию нужно заставить заплатить разумную цену за эту войну.

Зеленский выбирает разумную стратегию

Президент Владимир Зеленский стремится позиционировать себя как человека, с которым Трамп может иметь дело. Он быстро поздравил Трампа с победой на выборах и не потерял времени и отправил чиновников встретиться с командой новоизбранного президента.

Зеленский также обеспечил встречу с Трампом, когда они посетили Париж на открытие собора Нотр-Дам.

Зеленский, по словам экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "сигнализирует о конструктивности и готовности взаимодействовать с президентом Трампом".

Возможные варианты завершения

Владимир Зеленский еще в октябре представил План победы

В частности, он предположил, что закаленные в боях украинские войска могут заменить силы США в Европе после окончания войны с Россией. И предложил перспективу совместных инвестиций в разработку природных ресурсов Украины, в частности урана, графита и лития.

Но другие элементы Плана победы украинского лидера – членство в НАТО и призыв к "всеобъемлющему неядерному стратегическому пакету сдерживания" – кажется, встретили без энтузиазма.

Членство в НАТО, в частности, остается камнем преткновения, как это было задолго до полномасштабного вторжения России. Известно, что не все члены Альянса поддерживают приглашение Украины в НАТО.

Президент Зеленский отметил, что если предложение о членстве будет распространено на всю страну в пределах международно признанных границ Украины, он согласится, что сначала это будет касаться только территории под контролем Киева.

Это, как он сказал Sky News в ноябре, может завершить "горячую стадию" войны, позволяя дипломатическому процессу решить вопрос об окончательных границах Украины.

Позицию Украины нужно укрепить

Учитывая шаткое положение, усилия направлены на то, чтобы его укрепить. Чиновники неоднократно подчеркивали, что Украине нужны надежные гарантии безопасности.

Наблюдатели опасаются, что без конкретных механизмов ничего не помешает следующему российскому нападению. Согласиться на простое прекращение огня означает самоубийство.

На европейских политических форумах эксперты искали пути, с помощью которых Европа могла бы помочь взять на себя эту тяжелую ответственность.

Идеи включали развертывание миротворцев в Украине или привлечение возглавляемых Британией Объединенных экспедиционных сил, которые объединяют силы из восьми северных и балтийских стран, а также Нидерландов.

Британия, Байден и роль Запада

При отсутствии согласия относительно долгосрочного будущего Украины ее союзники делают все возможное, чтобы укрепить ее оборону.

В декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рассматривается "все".

В связи с тем, что в Украине продолжает ощущаться серьезная нехватка рабочей силы, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что правительство, возможно, захочет направить британские войска в Украину для помощи в обучении.

Со своей стороны, администрация Байдена, уходящая, кажется, намерена предоставить Украине как можно больше военной помощи, одобренной Конгрессом, прежде чем покинуть пост, хотя отчеты свидетельствуют о том, что ей может не хватить времени, чтобы отправить все.

Санкции набирают силу и Россия чувствует их влияние на экономику. Кроме этого, Россия несет колоссальные потери на фронте. Это еще может заставить ее сесть за стол переговоров.