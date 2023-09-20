Война продлится еще 10 лет, – полковник запаса предположил возможное развитие событий

Завершение войны, которую Россия начала против Украины, возможно за относительно короткий период времени. Однако события, которые произойдут после победы Украины, могут сопровождаться еще долгими боевыми действиями.

Катализатором этого процесса может стать развал России. Своим мнением по поводу событий после победы Украины в войне в эфире 24 Канала поделился военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Почему боевые действия могут продолжаться еще долго

После войны Россия может распасться на меньшие субъекты. При этом то, как Россия будет распадаться, может сильно повлиять на ход событий в дальнейшем. К примеру, Советский Союз разделился почти "бескровно". Однако, например, так называемый "Нагорный Карабах" – это конфликт, который тянется как раз со времени распада СССР.

Представьте, что таких "карабахов" будет столько, сколько республик и России. 21 республика была и 22-ю ввели Крым. Вопрос, как это будет все распадаться. Поэтому все эти обломки боев однозначно могут докатываться и до госграницы Украины. И это нужно будет сдерживать не пограничниками, а войском,

– подчеркнул Роман Свитан.

Военный эксперт объяснил, что называет это войной, ведь при ней используют вооруженные силы страны. По его мнению, после окончания войны вдоль границы нужно будет развернуть войска протяженностью около 400 километров, как это было прошедшие 8 лет во время войны на Донбассе.

"Будут продолжающиеся стычки, но все же нам нельзя допускать какие-то банды вроде пригожинских, которые могут двигаться любой откуда на запад. Боевые действия непрогнозируемые. Поэтому нам придется удерживать восточную границу с помощью Вооруженных Сил", – заметил полковник запаса.

Поскольку Вооруженные силы можно использовать только при военном положении, Свитан предположил, что некоторые восточные области будут в режиме военного положения еще близко. 10 лет. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской области.

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Россия должна окончательно распасться

Свитан также предположил, что военные администрации будут заниматься этими вопросами. По его мнению, будет определенная линия фронта и 150-километровая зона демилитаризации со стороны России.

Это целый процесс, йог о сейчас сложно спрогнозировать подробно. Но в общих чертах можно сказать, что еще 10 лет нас это ждет, пока Россия не развалится окончательно,

– подчеркнул Свитан.

Россия является тюрьмой для многих народов – начиная с ичкерийцев и заканчивая якутами. Пока между всеми республиками не решится множество вопросов, которые будут возникать в процессе обособления, и будут продолжаться вооруженные конфликты.

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