"Закончить войну до ноября – реально": полковник из Великобритании рассказал, от чего это зависит

Путин пока не верит в собственное поражение и до сих пор публично заявляет, что Россия способна военным путем захватить весь Донбасс. Хотя его уверенность постепенно ослабевает, и ближе к ноябрю может возникнуть дилемма.

Полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм пояснил "24 Каналу", что, напротив, позиции Зеленского укрепляются.

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Что может заставить Путина сесть за стол переговоров?

По словам эксперта, Гитлер тоже сидел в своём бункере и верил, что всё идёт по плану. Такая самоуверенность длится до того момента, когда появится что-то, что её сломает.

Что именно это будет, я не знаю, потому что он будет сопротивляться и не захочет принимать решение о переговорах, понимая, что это будет признанием поражения. Но, учитывая то, что сейчас делают президент Зеленский и генерал Буданов, сохраняя это давление, я считаю, что Дональд Трамп фактически отошел от темы России и Украины и сосредоточился на Ближнем Востоке,

– сказал Ингрэм.

Но если Трамп попытается быстро вернуться к этой теме, Путину понадобится время, чтобы к нему снова начали прислушиваться. Сейчас Украина не так зависит от американских технологий и поддержки США, как раньше. Поэтому рычаги влияния Трампа на президента Зеленского значительно ослабли.

"И здесь снова возникает дилемма. Если на фронте появятся определенные военные успехи, нужно ли тогда останавливаться ради возможных мирных переговоров, зная, что это может спасти огромное количество жизней военных на передовой, но в долгосрочной перспективе может стоить еще больше жизней. Ведь конфликт так и не завершится должным образом и может возобновиться в любой момент. Думаю, ближе к ноябрю мы приблизимся к этому этапу", — пояснил Ингрэм.

Стоит ли останавливать наступление ради мирных переговоров: смотрите в видео