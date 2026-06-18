Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем пояснив 24 Каналу, що натомість позиції Зеленського посилюються.

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Що може змусити Путіна сісти за стіл переговорів?

За словами експерта, Гітлер теж сидів у своєму бункері й вірив, що все йде за планом. Така самовпевненість триває до того моменту, коли з’явиться щось, що її зламає.

Що саме це буде, я не знаю, бо він буде опиратися й не захоче ухвалювати рішення про переговори, розуміючи, що це буде визнанням поразки. Але, з огляду на те, що зараз роблять президент Зеленський і генерал Буданов, зберігаючи цей тиск, я вважаю, Дональд Трамп фактично відійшов від теми Росії та України й зосередився на Близькому Сході,

– сказав Інгрем.

Але якщо Трамп спробує швидко повернутися до цієї теми, Путіну знадобиться час, щоб знову почали дослухатися до нього. Наразі Україна не так залежить від американських технологій та підтримки США, як раніше. Тому важелі впливу Трампа на президента Зеленського значно ослабли.

"І тут знову виникає дилема. Якщо на фронті з’являться певні військові успіхи, чи потрібно тоді зупинятися заради можливих мирних переговорів, знаючи, що це може врятувати величезну кількість життів військових на передовій, але в довгостроковій перспективі може коштувати ще більше життів. Бо конфлікт так і не завершиться належним чином і може поновитися в будь-який час. Гадаю, ближче до листопада ми наблизимося до цього етапу", – пояснив Інгрем.

Чи варто зупиняти наступ заради мирних переговорів: дивіться у відео