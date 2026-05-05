"Помощь Украине – не благотворительность": интервью адмирала Бауэра о фронте, оружии и окончании войны

Сейчас Украине поступает меньше вооружения от Запада, в частности из-за войны на Ближнем Востоке. Однако даже в таких условиях Украина демонстрирует чрезвычайную эффективность в отражении российских атак и ударах по стратегическим объектам глубоко в тылу России. Кроме того, Силы обороны за последние несколько месяцев начали возвращать оккупированные территории.

Такое мнение высказал бывший глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу в рамках Киевского форума по безопасности. Он также рассказал, может ли Владимир Путин остановить войну и почему Украина не получила необходимое вооружение в начале вторжения. Детали – читайте далее в материале.

Какие военные достижения Украины поражают Запад?

Какова ваша общая оценка ситуации на поле боя в Украине и глобальной картины войны, которая длится уже пятый год? Что бы вы хотели, чтобы западная аудитория знала о войне в Украине именно сейчас, на этом этапе войны?

Прежде всего остается выдающимся достижением украинских военных и украинского народа то, что Украина до сих пор является суверенным государством. Я думаю, что многие 24 февраля 2022 года не верили, что война в Украине продлится долго, и что Украина на пятом году этой войны все равно будет оставаться суверенным государством.

Если же посмотреть на ситуацию на поле боя сейчас, есть еще несколько заметных достижений Вооруженных Сил Украины. Прежде всего за последние несколько месяцев они снова отвоевывают и возвращают территории у россиян. Это отличная новость.

Кроме того, то, как Украина сейчас работает с помощью ПВО против комбинированных ударов ракетами и дронами, которые россияне регулярно наносят, также является выдающимся достижением. Особенно из-за того, что от Запада поступает меньше вооружения, в частности из-за войны США и Израиля против Ирана. Однако Украина все еще демонстрирует чрезвычайную эффективность в противодействии российской противовоздушной обороне, ракетам и воздушным угрозам.

Так что во многих аспектах, я считаю, что Украина может гордиться своими достижениями. И мы, демократическая часть мира, должны продолжать поддерживать Украину по многим причинам. Прежде всего мы не должны позволить суверенному государству исчезнуть в результате нападения другого государства – государства-агрессора. Кроме того, это важно для безопасности Европы и демократического мира в целом. Поэтому это призыв ко всем странам, которые поддерживают Украину.

Во многом также поражает то, насколько значительную поддержку Украина получала за последние 4 года от 50 стран. Без этого ей было бы гораздо сложнее продолжать борьбу с Россией. Однако чем дольше продлится война, тем больше обсуждений будет в этих странах. Нужно ли это? Следует ли нам остановиться? Нужно ли продолжать?

Мое послание: нам надо продолжать, ведь это в наших интересах. Это не благотворительность. Это – инвестиция в нашу безопасность.

Украина также расширила свои возможности в войне дронов, нанося удары по российскому нефтяному экспортному терминалу в Туапсе. 40% нефтеперерабатывающих мощностей России пострадали от ударов беспилотников, которые проходят мимо системы ПВО врага. Как вы оцениваете этот новый подход, большую дальность поражений?

Думаю, нацеливание на логистику вашего врага – это не новый подход сам по себе. Однако новое то, на какое расстояние Украина способна наносить все больше ударов по России с помощью систем вооружения собственного производства. Я думаю, что это что-то новое.

А стремление атаковать логистические возможности своего противника такое же давнее, как и сама война. Ведь если вы убедитесь, что ваш враг не может продолжать войну из-за нехватки нефти, нехватки людей, нехватки еды, запчастей или чего-то другого, – тогда война прекращается. Поэтому это древняя истина, как и сама война. Люди всегда пытались это делать.

И, конечно, дальность вооружения позволяла государствам во время войны наносить удары все глубже по территории противника. Некоторое время для этого использовали западные системы вооружения, такие как HIMARS и другие. Однако существовали ограничения, и тот факт, что сейчас Украина использует дроны не только вдоль линии фронта, но и в наступательном режиме, значительно глубже на территории России, является впечатляющим достижением.

Кстати, президент Владимир Зеленский анонсировал усиление ударов по территории России. В частности, он акцентировал внимание на дальнобойных системах.

Технологически украинцы решили ряд проблем. В частности, дальность действия этих дронов, а также управление ими на таких больших расстояниях. Поэтому, я думаю, что сама цель не является чем-то новым, но способность Украины это делать относительно новая. И это впечатляющее достижение.

Может ли Путин остановить войну?

Считаете ли вы лично, что Украина сейчас имеет преимущество в этой войне?

Я считаю, что стратегически россияне проиграли эту войну. Ведь если посмотреть на то, чего они хотели достичь, то они не достигли ни одной из своих стратегических целей. Они даже не захватили Донецкую и Луганскую области после 12 лет войны. Поэтому, я считаю, что это стратегический провал россиян.

В начале полномасштабной войны россияне захватили много территории. Однако украинцы вернули себе за период с апреля по сентябрь 2022 года 50% территории, которую россияне сначала захватили. Это было впечатляюще. И я на самом деле убежден, что если бы мы тогда предоставили Украине все системы вооружения, которые впоследствии передали, то война сейчас находилась бы на совсем другом этапе. Потому что украинцы были бы гораздо успешнее тем летом в возвращении или отвоевывании территорий, которые сначала захватили россияне.

Сейчас количество потерь с российской стороны поражает. Это очень много. Говорится о более миллионе убитых или раненых солдат. На самом деле количество их потерь на квадратный километр резко возросло с 2024 года. Оно увеличилось в 2025 году и продолжает увеличиваться в 2026 году. Поэтому цена, которую платят россияне, огромная. И это успех Украины.

Всегда проще, хоть и не просто в буквальном смысле, защищать позицию, чем ее атаковать. Однако даже сейчас, за последние несколько месяцев, украинцы деоккупируют территории и достигают успеха. Поэтому во многих аспектах россияне не преуспевают.

Однако их готовность страдать также поражает. И когда речь идет о первом факторе, мы говорили о количестве погибших и раненых военных, безусловно, это имеет огромное влияние и на их экономику. Россияне теряют огромные деньги. Они фактически разрушили свою экономику.

Россияне перешли на военную экономику, что является достижением. Они производят больше, чем им нужно для войны против Украины, поэтому восстанавливают свои вооруженные силы. Это беспокоит всех нас. Однако все это, похоже, не имеет значения, когда говорится о решении прекращать войну или нет.

Так есть ли на фоне этого шанс, что война скоро закончится? Я не вижу никаких признаков этого. Думаю, пока нет признаков того, что Путин хочет остановить войну. И есть несколько причин:

Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей;

его военная экономика работает хорошо, но если война закончится, у него не будет экономики, которая создает добавленную стоимость для страны;

в Украине находится 700 тысяч российских солдат, которые потом вернутся и создадут много проблем в России.

Итак, стимулы для Путина прекратить войну фактически равны нулю, к сожалению.

Сможет ли он остановить войну?

Думаю, он может остановить войну, но есть другой момент. Конечно, я не эксперт, и я никогда не разговаривал с Путиным, но это, видимо, несовместимо с его гордостью и представлением о мужестве или чем-то подобным, чтобы так поступить. И надо также понимать, что он до сих пор может подавать эту войну как успех, поскольку полностью контролирует информационное пространство в России.

Интересно, что сам Путин заговорил о перемирии на 9 мая, ведь переживает за безопасность парада. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Украина действительно может готовить "сюрприз" россиянам к 9 мая, ведь ее военные возможности значительно выросли, даже если сравнивать с прошлым годом.

Почему в начале вторжения Украина не получила необходимое вооружение?

Вернемся в первые годы полномасштабного вторжения. В одном из интервью вы сказали, что ядерное оружие было главной причиной, почему НАТО не присоединился к войне против России. Не могли бы вы объяснить, считаете ли вы, что ядерное оружие было самым большим фактором сдерживания?

Я не помню, или я так сказал, но произошло вот что: несколько лидеров в Альянсе были очень обеспокоены тем, что если бы мы предоставили Украине определенные виды вооружения в тот период, это могло бы привести к эскалации конфликта.

Оглядываясь назад, мы можем сказать, что это было не так, потому что "красные линии", о которых говорил Путин, фактически никогда не были настоящими "красными линиями". Он блефовал. Ведь когда мы говорили о танках, о HIMARS, о F-16 или о ATACMS – каждый раз россияне говорили, что это "красная линия". И потом, после нескольких месяцев обсуждений, мы их передавали, и на самом деле ничего не происходило.

Однако это, конечно, учитывая то, что мы знаем сейчас. Если вы являетесь лидером в Альянсе, передаете свои системы вооружения и одновременно обеспокоены или убеждены, что это может привести к войне между НАТО и Россией, вы можете не соглашаться или соглашаться, но ваша ответственность – думать об этом.

Можно сказать, что это было неправильно, но это легко, когда оглядываешься назад. Если в тот момент вы в такой позиции и действительно так думаете, тогда, конечно, это проблема, которую вам нужно решить. И если вы, как Альянс, находитесь в состоянии войны с Россией, то частью этой дискуссии и размышлений о войне, конечно, является ядерное сдерживание. Поэтому это является частью обсуждения.

Поэтому поскольку Россия ядерная держава, это не просто страна с обычными видами вооружения. Это страна с обычными видами вооружения, а также с ядерным оружием.

Почему война на Ближнем Востоке выгодна россиянам?

Рассмотрим также войну США и Израиля против Ирана. Как это влияет на войну России против Украины и на позиции сторон за столом переговоров?

Это имеет ряд экономических последствий. Одно из них заключается в том, что в результате войны Израиля и США с одной стороны и Ирана – с другой дефицит энергоносителей вырос, и как следствие – повысились цены. Как страна-производитель нефти, Россия выигрывает от этого, поскольку получает больше долларов за баррель.

В то же время США позволили ослабить санкции против России, по крайней мере на определенный период. Потому что тогда российская нефть могла бы заменить часть иранской, которая не поступает из Персидского залива. Итак, с финансовой точки зрения россияне получают выгоду от войны и проблем, возникающих из-за нее.

Кроме того, количество вооружений, применяемых на Ближнем Востоке не только Ираном, но и государствами Персидского залива, Израилем для защиты от иранских атак, а также Соединенными Штатами, конечно, привела к истощению значительной части их запасов как в странах залива, так и в Израиле и США.

Как следствие, часть вооружений, которое европейские страны закупали для Украины, теперь перенаправляют, например, на американские запасы, поскольку их уровень становится слишком низким. Конечно, это не в пользу Украины.

В то же время я считаю показательным, что результаты противовоздушной обороны в Украине ежемесячно улучшаются. В частности, благодаря собственному производству дронов для противодействия "Шахедам". Также Украина отвоевывает у россиян все больше территорий. Поэтому, несмотря на то, что поставки вооружений не соответствуют согласованному или ожидаемому уровню, Украина фактически достигает больших успехов.

Поэтому, можно сказать, что благодаря изобретательности Украины, ее промышленности и Вооруженным Силам удалось частично компенсировать проблему, вызванную другой войной. И это является огромным вызовом. Это означает, что мы снова должны выразить Украине огромную благодарность и признание.

Решится ли Россия напасть на НАТО?

Готов ли НАТО к войне с Россией?

Если вы зададите этот вопрос Верховному Главнокомандующему Объединенных Сил НАТО в Европе, он скажет, что НАТО готов воевать против России.

Я думаю, что сдерживание работает. Россияне достаточно умны, чтобы не нападать на НАТО, потому что если они это сделают, Россия проиграет эту войну. Однако вопрос в том, будет ли нынешнее эффективное сдерживание так же эффективно через несколько лет? Если мы не будем наращивать производственные мощности в промышленности, то этот баланс может сместиться в нежелательном направлении.

Поэтому, по моему мнению, нам нужно усердно работать в рамках Альянса, чтобы действительно выполнить то, что мы пообещали друг другу. В то же время нам нужно увеличить запасы собственных вооруженных сил, соответственно, нарастить производственные мощности и одновременно продолжать поддерживать Украину. И это вторая причина, почему мы должны увеличить наше оборонное производство еще больше.