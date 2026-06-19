Страх перед собственной армией: Зеленский объяснил, почему Кремль затягивает войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру и намеренно затягивает войну. По его словам, Кремль боится возвращения военных домой, а потому не заинтересован в скорейшем завершении боевых действий.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает "24 Канал".

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Что сказал Зеленский о завершении войны Россией?

Во время общения с журналистами глава государства подчеркнул, что Украина остается открытой для переговорного процесса, однако для достижения справедливого мира международное сообщество должно усилить давление на Россию.

Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, – все это ложь,

– заявил Зеленский.

Президент убежден, что одной из причин нежелания Кремля завершать войну является страх перед возвращением российских военных домой после длительных боевых действий.

Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без переговоров,

– отметил глава государства.

Зеленский также призвал европейских партнеров усилить санкционное давление на Москву. В частности, он выступил за отсутствие каких-либо исключений в вопросе конфискации замороженных российских активов и их использования для поддержки Украины.

Отдельно президент подчеркнул важность надежных гарантий безопасности для Украины. По его словам, без таких механизмов существует риск, что Россия в будущем снова будет прибегать к агрессивным действиям против соседей. Украинский лидер также высказал мнение, что стратегической целью Путина остается восстановление влияния, подобного тому, которое имел Советский Союз.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина фактически уже стала одной из самых мощных армий евроатлантического пространства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита G7 во Франции лидеры стран "Большой семерки", в частности президент США Дональд Трамп, обсудили пути завершения войны. По словам главы государства, американский лидер поддерживает усиление давления на Россию, чтобы заставить её прекратить боевые действия.

Выступая на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн" в Брюсселе, Зеленский отметил, что у союзников есть достаточно сильные инструменты для воздействия на Москву. Он подчеркнул, что усиление международного давления должно заставить Россию перейти к дипломатическому урегулированию, а согласованная позиция стран "Большой семерки" может стать основой для новых санкционных и политических решений в отношении Кремля.