Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про завершення війни Росією?

Під час спілкування з журналістами глава держави наголосив, що Україна залишається відкритою до переговорного процесу, однак для досягнення справедливого миру міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію.

Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру – все брехня,

– заявив Зеленський.

Президент переконаний, що однією з причин небажання Кремля завершувати війну є страх перед поверненням російських військових додому після тривалих бойових дій.

Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемовин,

– зазначив глава держави.

Зеленський також закликав європейських партнерів посилити санкційний тиск на Москву. Зокрема, він виступив за відсутність будь-яких винятків у питанні конфіскації заморожених російських активів та їхнього використання для підтримки України.

Окремо президент наголосив на важливості надійних гарантій безпеки для України. За його словами, без таких механізмів існує ризик, що Росія в майбутньому знову вдаватиметься до агресивних дій проти сусідів. Український лідер також висловив думку, що стратегічною метою Путіна залишається відновлення впливу, подібного до того, який мав Радянський Союз.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна фактично вже стала однією з найпотужніших армій євроатлантичного простору.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час саміту G7 у Франції лідери країн "Великої сімки", зокрема президент США Дональд Трамп, обговорили шляхи завершення війни. За словами глави держави, американський лідер підтримує посилення тиску на Росію, щоб змусити її припинити бойові дії.

Виступаючи на засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, Зеленський зазначив, що союзники мають достатньо сильні інструменти для впливу на Москву. Він наголосив, що посилення міжнародного тиску має змусити Росію перейти до дипломатичного врегулювання, а узгоджена позиція країн G7 може стати основою для нових санкційних та політичних рішень щодо Кремля.