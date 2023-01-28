80% окружения Путина хотят его заменить: при каких условиях возможен переворот в России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос Владимира Путина в России уже почти закрыт. В окружении российского диктатора действительно все больше нарастает недовольство.

Об этом 24 Каналу сообщил политтехнолог Михаил Шейтельман. По словам Данилова, в России уже некоторые даже знают, кто станет преемником Путина.

Читайте также Политические плюсы для Путина: что диктатору дают конфликты в российском командовании

Как отметил Шейтельман, если бы сейчас была возможность провести опрос среди кругов, приближенных к российскому диктатору, и задать им вопрос "Поддерживаете ли вы замену Путина?", то большинство однозначно ответили бы "Да".

Сейчас уже примерно 80% окружения Путина хотели бы его заменить. Причем они не прочь были бы сделать это немедленно. И даже не спрашивали бы, на кого именно,

– сказал политтехнолог.

Как объяснил Шейтельман, речь идет о тех прагматиках, которые понимают, что при ком угодно, кроме Путина, им лично будет лучше, чем при нем.

Кто в Кремле поддерживает Путина

В то же время в Кремле остается еще 20% тех, кто и дальше хотят видеть у власти действующего главу Кремля.

Это те, кто очень сильно связан с Путиным. К примеру, российские олигархи братья Ковальчуки, положение которых полностью зависит от российского диктатора. Одного из братьев – Юрия Ковальчука – называют "личным банкиром" главы Кремля.

Также остаются те люди, которые почти религиозно верят в российского диктатора. Однако, по словам Шейтельмана, таких не больше 10%.

Стрим Дарии Кудимовой и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео

В России нужна коалиция, чтобы заменить Путина

Как отметил политтехнолог, большинство из окружения Путина действительно не прочь отстранить его от власти.

"Если Путина убьют, то окажется, что его убили из 7 направлений одновременно 7 разных людей, когда они наконец-то на это решатся", – пошутил Шейтельман.

Однако все те, кто недоволен российским диктатором, пока не могут сделать активных шагов в этом направлении.

Михаил Шейтельман Политтехнолог Они должны договориться друг с другом. Это большая проблема, у которой пока нет решения. Они не могут встретиться и начать обсуждать, потому что это риск подписать себе смертный приговор. Нет коалиции.

В Кремле нет человека, который бы единолично мог отстранить Путина от власти

Шейтельман объяснил, что за более чем 20 лет Владимир Путин выстроил такую систему, при которой у одного человека нет достаточно силы, чтобы единолично отстранить его от власти.

Вероятно, Николай Патрушев (секретарь совбеза России – 24 Канал) – человек, имеющий наибольшее влияние в России, если говорить о политическом ресурсе для переворота. Но его личного ресурса не хватит, чтобы заменить Путина,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что определенный ресурс имеет министр обороны России Сергей Шойгу и еще ряд российских чиновников.

"Чтобы заменить Путина, им нужно собрать коалицию из нескольких игроков. В этом и проблема, поэтому они пока этого делать не будут", – сказал Шейтельман.

2 сценария, при которых Путина могут лишить власти

Впрочем, может наступить поворотный момент, когда в Кремле все-таки решат избавиться от российского диктатора. Однако на этот процесс никак не влияют поражения России на фронте Украины. По словам Шейтельмана, существует 2 сценария, при которых Путина могут лишить власти.

Первый – если российский диктатор решит применить ядерное оружие. По мнению политтехнолога, тогда российские элиты могут попытаться сменить Путина, ведь они и сами хотят жить и хотят, чтобы жили их дети. Однако такой сценарий Шейтельман считает маловероятным.

Может сработать цепная реакция

Второй сценарий – когда с Путиным что-то произойдет, а у кого-то из его окружения наконец-то лопнет терпение.

Михаил Шейтельман Политтехнолог Более вероятный сценарий звучит как "Путин поскользнулся, выходя из автомобиля", "подавился косточкой" или "заболел и не пришел". Это может быть какая-нибудь вполне объективная причина. Но вот все, допустим, соберутся на совещание, а Путина не будет. И кто-то может сорваться.

По словам Шейтельмана, кто-то из окружения диктатора может задать вопрос, мол, сколько это можно терпеть? И когда это произойдет, другие могут присоединиться.

"Тогда возникнет цепная реакция. Конфликт может разгореться по пустякам. Важно, что в Москве существует огромное напряжение. Это как дамба: если в ней появится одна трещинка, то волну будет уже не остановить", – подчеркнул политтехнолог.

Положение Владимира Путина: коротко