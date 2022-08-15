Охваченное паникой окружение путина пытается тайно положить конец войне в Украине, – СМИ

Планы россиян в войне против Украины идут наперекосяк. Даже преданные прислужники путина уже не верят российскому диктатору и мечтают о завершении боевых действий.

Война против Украины проходит совсем не по сценарию российских оккупантов. Враг несет большие потери, а усиление сокрушительной изоляции от цивилизованного мира грозит россиянам крахом государства.

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Близкая к путину "элита" россиян паникует и хочет завершения войны

Как сообщают источники, высокопоставленные чиновники путина начали обращаться к Западу и просить о помощи в прекращении войны против Украины. По их словам, из-за провалов всех планов и ужаса, который на врага нагоняют ВСУ и оружие партнеров, в кремле началась паника.

Также известно, что находящихся в орбите российского диктатора высокопоставленных должностных лиц и офицеров очень пугают санкции и крах экономики.

Говорят, что секретный член элиты владимира путина обнаружил, что кремль находится в панике и отчаянно хочет, чтобы кровавая война закончилась. россиян также очень пугает ядерная угроза, которую они сами провоцируют на Запорожской атомной электростанции.

россиянина, обратившегося к Западу о помощи, называют одним из "столпов путинского режима". ЦРУ и западные дипломаты рассматривают этот шаг россиян как подтверждение того, что дела у оккупантов идут очень плохо.

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