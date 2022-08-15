Війна проти України проходить зовсім не за сценарієм російських окупантів. Ворог зазнає великих втрат, а посилення нищівної ізоляції від цивілізованого світу загрожує росіянам крахом держави.

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Близька до путіна "еліта" росіян панікує та хоче завершення війни

Як повідомляють джерела, високопоставлені чиновники путіна почали звертатися до Заходу та просити про допомогу у припиненні війни проти України. За їхніми словами, через провали усіх планів та жах, який на ворога наганяють ЗСУ та зброя партнерів, у кремлі розпочалася паніка.

Також відомо, що високопосадовців та офіцерів, які перебувають в орбіті російського диктатора, дуже лякають санкції та крах економіки.

Кажуть, що таємний член еліти Володимира Путіна виявив, що Кремль перебуває в паніці та відчайдушно хоче, щоб кривава війна закінчилася. росіян також дуже лякає ядерна загроза, яку вони самі ж провокують на Запорізькій атомній електростанції.

росіянина, який звернувся до Заходу про допомогу, називають одним зі "стовпів путінського режиму". ЦРУ та західні дипломати розглядають цей крок росіян як підтвердження того, що справи в окупантів йдуть дуже погано.

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