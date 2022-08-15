Інститут вивчення війни зауважує, що їх зосередили саме на Бахмутському напрямку. Очікується, що після знищення групи бойові дії на фронті можуть дещо призупинитися. Проте лише на деякий час. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Жданов.

Варте уваги Є дві категорії, – Костенко розповів, хто нині воює в складі російських ПВК

Зазвичай такі втрати, особливо керівного складу, призводять до деморалізації та дестабілізації дій військ. На певний період бойові дії можуть вщухнути. На жаль, вони поступово відновляться. Зберуть новий штаб та керівний склад,

– припустив Жданов.

Поки вони збиратимуть, додав він, поки новопризначені люди будуть вдаватися в деталі, можемо розраховувати на тимчасовий спокій.

До чого призведе знищення ПВК "Вагнер"

Потужне знищення ворожого об'єкту вкотре демонструє ефективність застосування американських систем HIMARS українськими бійцями. Не дивно, що окупанти страшенно їх бояться. Саме тому вони намагаються маскувати штаби та розосереджувати сили.

Жданов наголосив, що новий пакет військової допомоги від США передбачає передачу Україні дронів-камікадзе. Саме ця техніка не залишить росіянам жодного шансу, коли вони почнуть дрібнити свої склади та системи постачання.

"Зараз є інформація, що вони возять боєприпаси зерновозами. Завантажують великі вантажівки, тентують і відправляють на вогневі позиції. Для дронів-камікадзе ганятися за такими машинами – пріоритетна ціль", – пояснив військовий експерт.

Україні надійде відповідна зброя, переконаний Жданов, і ми продовжимо завдавати нищівних втрат російським загарбникам. "Не "хаймарсами", то дронами-камікадзе", – сказав він.

Що відомо про удар по ПВК "Вагнера" у Попасній : коротко

Бойові дії можуть вщухнути, удар по штабу вагнерівців, окупанти стають в оборону: дивіться відео