Окружение Путина недовольно: способно ли оно повлиять на Кремль относительно быстрого окончания войны

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что в окружении Владимира Путина звучит все больше голосов за завершение войны в Украине, ведь она слишком дорогостоящая для страны-агрессора. В то же время возникает вопрос, достаточно ли этих голосов, чтобы изменить мнение главы Кремля.

Об этом рассказал 24 Каналу политолог Петр Олещук, отметив, что окружение Путина имеет влияние на него. Однако существуют другие факторы, которые также влияют на принятие решения главой Кремля.

К теме "Путин хочет продолжать войну": интервью экс-спикера НАТО о мирном плане и влиянии Москвы

Готов ли Путин прислушиваться к своему окружению?

Олещук отметил, что вполне очевидно, что в окружении Путина многим не нравится то, что происходит. Например, что Украина накладывает свои санкции СБУ на российские НПЗ. За большинством этих нефтеперерабатывающих заводов стоят конкретные бизнесмены из близкого окружения Путина, потому что там "чужие не ходят".

Такая же ситуация с ударами по российскому теневому флоту, которые Украина в последнее время осуществляет довольно регулярно. Также есть моменты связанные с санкциями, которые влияют на стоимость российской нефти.

"Понятно, что многим это не нравится, их это устраивало раньше, когда они зарабатывали очень много денег. А сейчас они зарабатывают меньше, а то, что зарабатывают, вынуждены тратить, в частности, на поддержку войны", – подчеркнул политолог.

Обратите внимание! Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что многие из российских чиновников, в частности военных, выступали накануне полномасштабного вторжения против того, чтобы Путин начинал войну. Сейчас количество тех, кто выступает за завершение боевых действий в Украине, становится все больше. При этом продвижение россиян на фронте не влияет на это, ведь война становится очень дорогой для России.

Другое дело, что эти люди из окружения Путина получали все это благодаря именно ему. Путин в последнее время, по его мнению, демонстрирует не очень большое желание к кому-то прислушиваться в контексте своей войны против Украины, которая для него превратилась в идею-фикс.

Также понятно, что Путин эти все решения принимает самостоятельно. В то же время он будет прислушиваться к своему окружению и не захочет входить в резкую конфронтацию со всеми. Так же как и они не захотят конфликтовать с Путиным,

– пояснил Петр Олещук.

Соответственно поэтому, по его словам, сейчас глава Кремля, вероятно, рассказывает всем, что надо недолго подождать, Россия победит и никаких проблем не будет, поэтому не надо спешить. И некоторое время он это может продолжать.

Однако многое будет зависеть от других факторов – цен на нефть, ударов по российским НПЗ и в целом по нефтяной инфраструктуре, ситуации с теневым флотом, стоимости продолжения войны с точки зрения наемников, которых они вербуют, или оружия, которое они покупают, например, в КНДР,

– считает политолог.

Поэтому окружение Путина делает вид, что в этой ситуации верит его рассказам о том, что все якобы будет хорошо и россияне победят.

Какие еще заявления сделал Буданов относительно России?