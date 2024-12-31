Есть ли угроза окружения на Времовском выступе: в ВСУ сделали заявление

Ситуация вокруг Великой Новоселки вызывает большой резонанс в медийном поле. Поступают сообщения о попытках врага окружить гарнизон украинских сил на Времовском выступе.

Аналитики Deep State недавно сообщили о попытках россиян окружить украинские силы в районе Макаровки и Сторожевого – населенных пунктов, расположенных вокруг Великой Новоселки. В эфире телемарафона Богдан Петренко, начальник отделения коммуникаций 48-й ОАБР, рассказал, насколько угрожающая ситуация на Времовском выступе, передает 24 Канал.

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Что происходит в районе Большой Новоселки

По словам Петренко, ситуация вокруг Великой Новоселки обострилась уже около двух месяцев. Враг прилагает усилия для того, чтобы взять под контроль логистические пути снабжения – дороги с твердым покрытием.

Военный заметил, что этот участок фронта особенный тем, что здесь чернозем, и когда проходят дожди, передвигаться по грунтовым дорогам достаточно трудно на колесной технике.

Петренко подчеркнул, что Силы обороны длительное время ведут оборонительные действия и противостоят врагу, уничтожая на этапе подвоза и высадки его личный состав.

Ранее аналитики Deep State рассказывали, что севернее Великой Новоселки активные боевые действия продолжаются в районе Нового Комара, а южнее – в районе Нескучного. Также враг занял населенные пункты Сторожевое и Благодатное, куда подтягивает ресурсы для накопления и дальнейшего продвижения. Кроме того, захватчики предпринимают попытки двигаться в сторону трассы из Гуляйполя на Великую Новоселку.