Аналітики Deep State нещодавно повідомили про намагання росіян оточити українські сили в районі Макарівки та Сторожового – населених пунктів, розташованих навколо Великої Новосілки. В ефірі телемарафону Богдан Петренко, начальник відділення комунікацій 48-ї ОАБР, розповів, наскільки загрозлива ситуація на Времівському виступі, передає 24 Канал.

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Що відбувається у районі Великої Новосілки

За словами Петренка, ситуація навколо Великої Новосілки загострилася вже близько двох місяців. Ворог докладає зусиль для того, аби взяти під контроль логістичні шляхи постачання – дороги із твердим покриттям.

Військовий зауважив, що ця ділянка фронту особлива тим, що тут чернозем, і коли відбувається дощі, пересуватися по грунтовим дорогам досить важко на колісній техніці.

Петренко підкреслив, що Сили оборони тривалий час ведуть оборонні дії і протистоять ворогові, знищуючи на етапі підвезення та висадки його особовий склад.

Раніше аналітики Deep State розповідали, що північніше Великої Новосілки активні бойові дії тривають у районі Нового Комара, а південніше – у районі Нескучного. Також ворог зайняв населені пункти Сторожове та Благодатне, куди підтягує ресурси для накопичення і подальшого просування. Крім того, загарбники роблять спроби рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку.