Боевой медик Оксана Черная рассказала о самых страшных ранениях на фронте

Боевой медик 57-й отдельной мотопехотной бригады Оксана Черная поделилась своей ужасной историей о получении ранения на фронте. Она также рассказала о самых страшных травмах, которые она видела во время выполнения служебных обязанностей.

Оксана отметила, что наиболее ужасными являются черепно-мозговые травмы, которые оставляют людей без памяти и чувств. Об этом на своей странице в Facebook рассказала парамедик.

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Как парамедик получила ранения

Оксана поделилась своей ужасной историей о получении ранений при исполнении служебных обязанностей на фронте. В своей заметке она вспомнила о моменте, когда под Константиновкой произошла ужасная ситуация.

Недаром говорят, что свист своей мины ты не услышишь. Вот и я не услышала. Ни свиста снаряда, ни жужжания дрона, ни даже звука выхода. Глухой звук разрыва. И не так, чтобы супер сильный,

– рассказала парамедик.

Оксана рассказала, как после взрыва почувствовала, что что-то мокрое потекло по ее лицу.

"Я подняла левую руку, чтобы вытереть щеку. Ладонь красным окрасила кровь. Боли не было. Вообще. Я побежала к машине. Она на удивление была цела. Села, и поехала", – вспоминает медик.

Одной рукой женщина держала руль, а другой пыталась проверить, ничего ли не торчит из ее раны на голове. Впоследствии Оксана осознала, что кровь стекает не только с головы, но и с руки.

"Подумала, что было бы неплохо перебинтовать. Но на очередном перекрестке, я вдруг забыла куда ехать. Вот вообще. Казалось, что я здесь впервые. Хотя через это село я уже раз 20 каталась", – поделилась женщина.

Мимо женщины проехал джип, но она не решилась просить о помощи, поскольку в таком случае, по ее словам, ей, вероятно, пришлось бы оставить свою машину, которая уже прошла Бахмут и Авдеевку.

Оксана смогла самостоятельно доехать до стабилизационного пункта, где ее встретили собратья, которые оказали необходимую помощь. Вся ее одежда была залита кровью, но она только просила медиков не потерять ее бронежилет, поскольку ее "в нем еще ни разу не убили".

Какие ранения являются самыми страшными на фронте

Кроме своей личной истории о травме, парамедик поделилась и самыми страшными ранениями, с которыми ей приходилось сталкиваться на фронте.

"Самые страшные ранения, которые я видела на стабике – это черепно-мозговые. Оторванные руки и ноги, кишки, аккуратно сложенные в футболку, дыры в груди, из которых вырывается со свистом воздух. Все это можно отремонтировать. Сущность человека будет жить, любить, мечтать... А вот взгляд в никуда, у тех, кто потерял самого себя из-за черепно-мозговой травмы, пугает меня до одури", – отметила Оксана.