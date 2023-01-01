Была обручена: что известно о погибшей из-за ракетной атаки по Хмельницкому Оксане Музыке

В последний день 2022 года Россия выпустила по Украине десятки ракет и дронов, в результате чего умерла 22-летняя жительница Хмельницкого Оксана Музыка. Девушку пытались спасти всем городом, однако вскоре стало известно, что ее нет больше в этом мире.

Утро 1 января 2023 года для жителей Хмельницкого началось с плохих новостей – из-за массированной российской ракетной атаки 7 человек ранены и 1 человек погиб. Через некоторое время глава областного ОВА Сергей Гамалий с грустью констатировал, что террористы унесли жизни юной хмельничанки Оксаны Музыки.

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Весь город боролся за ее жизнь

Сразу после обстрела девушку госпитализировали, и врачи оценивали ее состояние как тяжелое. В субботу, 31 декабря, медики всеми силами пытались спасти жизнь Оксане, а социальными сетями распространялись сообщения с призывами прийти в донорский центр, чтобы собрать необходимое количество крови для девушки. На сообщение откликнулось около 20 хмельнитчан, но даже это не помогло спасти жизнь девушке.

Председатель правления Благотворительного фонда "Мой Донор" Анастасия Козак прокомментировала эту ситуацию. Она написала, что Оксана не выжила.

Несмотря на то, что жизнь хмельничанки спасти не удалось, кровь все равно нужна. Анастасия Козак призвала по возможности не отменять донацию и прийти в центр.

Кроме того, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в своих соцсетях посочувствовал родным и близким погибшей.

Девушка – 22 года – которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнование родным и близким! Россияне, гореть вам в аду,

– подчеркнул он.

Отметим, что Оксана вела личную страницу в инстаграмме, где выставляла множество фотографий из своей молодой жизни. На многих кадрах она была с любимым, вероятно, даже в статусе обрученной девушки.

Друзья и близкие Оксаны Музыки публикуют на своих страницах инстаграм-истории, в которых упомянут о ней и признаются, что не верят, что ее смерть – это правда.



Близкие Оксаны Музык о ее смерти / Скриншот из социальных сетей



Чествование памяти об Оксане Музыке / Скриншот из социальных сетей

Редакциятакже соболезнует всем родственникам и близким погибшей Оксаны Музыки. Светлая память о девочке.

Напомним, в последний день 2022 года российские оккупанты совершили очередную 11 массированную ракетную атаку по городам Украины. В частности, они ударили двумя ракетами по Хмельницкому по микрорайону Дубовое.

Известно, что оккупанты попали в один из военных объектов города, однако из-за этого также повреждены АЗС, детский сад, многоэтажки, частные жилые дома, склады, магазины и объекты коммунальной инфраструктуры.