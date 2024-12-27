Шольц заявил, что Путин проиграл в Украине по всем пунктам

Российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в Украине, не достигнув своих целей. Его попытки ослабить НАТО не дали ему результатов и закончились провалом.

Так считает действующий канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью порталу t-online.

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Что сказал Шольц о Путине

По мнению немецкого канцлера, российский диктатор потерпел поражение в Украине по всем пунктам. По его словам, Путин хотел подчинить всю Украину и установить марионеточный режим, он хотел предотвратить дальнейшее сближение с ЕС и ослабить весь Альянс, однако это не получилось.

Сегодня НАТО имеет двух новых членов – Швецию и Финляндию. Все они массово инвестируют в свою обороноспособность, и почти все страны НАТО достигли целевого показателя в два процента. Украина является консолидированной нацией и находится на пути к вступлению в ЕС,

– заявил он.

Олаф Шольц отметил, что Украина имеет сильную армию, оснащенную в частности с помощью Германии, что позволяет ей "героически защищаться от Путина". Впрочем, пока главной целью, как говорит канцлер, является создание основы для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине.

К слову, Олаф Шольц также заявил, что готов к новому разговору с Владимиром Путиным, несмотря на критику за предыдущий телефонный звонок. Он отметил, что захватническая война, которую Россия ведет против Украины, является жестокой и вызывает сотни тысяч погибших и раненых.