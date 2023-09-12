Потерял шарм: Шольц снял с глаза "пиратскую" повязку, радовавшую соцсеть и его коллег по "цеху"

Немецкий канцлер Олаф Шольц некоторое время носил черную повязку на правом глазу из-за ранения во время пробежки. Уже стало известно, что политик полностью поправился.

Канцлер Германии почти неделю находился в центре внимания из-за своего нового "образа". Однако теперь, очевидно, его звезда "угаснет".

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Больше не пират

12 сентября на Международной конференции по миру Сообщества Святого Эгидия в Берлине Олаф Шольц снова поразил своим внешним видом. На этот раз присутствующих удивило отсутствие "пиратской" повязки. Раненый глаз канцлера выглядел вполне здоровым.

Впрочем, внимания стоит не только то, что Шольц избавился от "пиратского" стиля, но и его выступление, во время которого он заявил, что полностью поддерживает украинское видение мира с соблюдением Устава ООН и принципов территориальной целостности. Также чиновник предостерег от установления так называемого "мнимого мира" в Украине, подчеркнув, что право должно побеждать насилие, а не наоборот.

"Пиратская эпопея" Шольца

Хотя немецкий канцлер не долго проходил в "пиратах", он успел поднять шум как в соцсетях, так и собственно на саммите лидеров стран "Большой двадцатки".

Все началось 2 сентября. Тогда во время занятия спортом политик неудачно упал и повредил лицо. Оно было все в синяках. Из-за ранения канцлер был вынужден отменить ряд важных выступлений.

Впрочем, уже 4 сентября Шольц "вышел" в твиттер и опубликовал свое фото, на котором имел черную повязку на правом глазу. Кроме того, он добавил, что ждет мемы. Пользователи соцсетей откликнулись на пожелания канцлера и спродуцировали ряд забавных картинок.

"Сиял" своим новым образом Шольц и на саммите G20. Все его встречи с представителями других стран начинались с вопросов о повязке и самочувствии. Вокруг канцлера также не унимались и вспышки фотокамер.

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