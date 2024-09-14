Удары по России: Шольц говорит, что не предоставит разрешение, независимо от других стран

Олаф Шольц в очередной раз высказался об ударах по территории России западным оружием. Канцлер Германии заявил, что не предоставит разрешения для этого с немецким оружием.

По словам главы правительства Германии, он не предоставит разрешение, даже если это сделают другие европейские и американские партнеры Украины. Об этом Шольц сказал во время общения с гражданами в городе Пренцлау в Бранденбурге.

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Шольц в очередной раз отказал в ударах по России немецким оружием

В своем заявлении канцлер подтвердил свою решимость сохранять твердую позицию против предоставления Украине разрешения на использование немецкого оружия большой дальности для нанесения ударов по целям, расположенных в глубине России.

Это остается в силе. Именно поэтому я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны решат иначе... Я не буду этого делать, потому что считаю, что это проблема,

– сказал Олаф Шольц.

В ответ на сообщения, что Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность снятия имеющихся ограничений на использование своего оружия для ударов по России, глава немецкого правительства подчеркнул, что не все предположения являются достоверными.

Кроме этого, Шольц рассказал, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в военном плане, чтобы наша страна, которая подверглась вторжению, не упала, а также потому, что необходимо предотвратить "успех вопиющего нарушения правил в Европе".

К слову, канцлер Германии 13 сентября заявил на пресс-конференции, что Германия не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на постоянные требования со стороны Киева.