Герой Украины Олег Апостол стал новым заместителем главнокомандующего ВСУ: что о нём известно

Новым заместителем главнокомандующего Вооруженных Сил Украины назначен Олег Апостол. Он является командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады и удостоен награды Героя Украины.

В Украине произошли определенные кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

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Кто такой Олег Апостол

Полковник Олег Апостол возглавляет 95-ю отдельную десантно-штурмовую Полесская бригаду, является Героем Украины, кавалером почетного знака отличия "Крест боевых заслуг" и полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Теперь он стал заместителем главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Он стал участником боевых действий с 2014 года. Вместе с бойцами он четыре раза заходил в Николаевку в Донецкой области и проводил штурмовые действия укрепрайонов российских оккупантов.

За годы службы он участвовал в ключевых боевых операциях: оборонял Луганский аэропорт, освобождал Николаевскую ТЭЦ в Донецкой области и прошел бои за Славянск. С начала полномасштабного вторжения руководил операциями по освобождению населенных пунктов в Николаевской области.

Со времени своего назначения на должность командира 95-й бригады Олег Апостол организовывал боевые действия в Серебрянском и Купянском лесничествах. Он координировал оборонительные и наступательные операции на Луганщине, Харьковщине и Донетчине. Его 95-я бригада в частности участвует в операции Сил обороны Украины на территории Курской области РФ с августа 2024 года. Бригада захватила Погребки, Хитровку и Камышевку в Курской области.

Напомним, новым командующим Сухопутных войск ВСУ стал генерал-майор Михаил Драпатий. Он успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил.