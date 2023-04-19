На войне погиб Олег Барна: как вспоминают военного и экснардепа

На войне погиб военный и бывший народный депутат Олег Барна. Коллеги и собратья вспоминают, каким был боец, отдавший жизнь за Украину.

Городской голова Днепра Борис Филатов вспомнил, что Барна был безумным в хорошем смысле этого слова. Он ведь запомнился своими проделками: "Он мог вынести с трибуны Верховной Рады премьер-министра и обругать журналистов последними словами".

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Настоящий, честный и правильный

Но он был настоящим. Крутой, честной и правильной. Таких, к сожалению, сейчас почти не осталось,

– вспомнил Филатов.

Политик отметил, что Олег Барна всегда стремился к справедливости и мог дать на орехи кому угодно.

"Он жил Украиной и болел за нее. Всю свою жизнь. За Украину он и погиб... Спи спокойно, Великий Рыцарь", – написал Филатов.

Нардеп 8 и 9 созыва Верховной Рады Сергей Рудык как коллега Олега Барны напомнил, что ровно 4 года назад они были в Иерусалиме в составе первой делегации ПЦУ за Благодатным огнем. Вместе они участвовали в революциях, работали в парламенте, в 2022 году – ушли в ВСУ.

Говорят, что в большие церковные праздники на небо идут самые лучшие. Олег был как раз таким. Честным и откровенным на тысячу процентов. И когда называл Путина х..лом с трибуны Верховной Рады, когда боролся с ватными политиками, воевал с ор**ми,

– вспомнил Рудык.

Украинская делегация в Иерусалиме (Барна в центре) / Фото Сергея Рудика

Нардеп также выразил соболезнования семье и собратьям и отметил: "Мстим и победим!".

Сергей Сизоненко отметил, что Олег Барна был удивительным человеком и всем сердцем любил Украину: "Был настоящим образцом мужества и самоотверженности".

Я горжусь нашему знакомству. Искренние соболезнования всей семье! Вечная и Светлая память господину Олегу!

– написал Сизоненко.



Олег Барна на войне / Фото из фейсбука

Земляк погибшего военного Владимир Ханас вспомнил, что они вместе более 20 лет общались и ругались, ведь было всякое.

Я сейчас звонил тебе, чтобы поздравить с днем рождения... Ты не брал трубки... Я матерился. Лети в небо...

– написал Ханас.

Военный Алексей Петров отметил, что он не знает, каким депутатом был Олег Барна, однако знает, каким он был гражданином.

"Настоящим сыном своей страны. Когда началась полномасштабная агрессия со стороны российских "братьев", он взял оружие в руки и пошел в войско! Вот тут та самая граница, между "а если бы, тогда бы" и "сделал". Хотя мог бы устроить истерику, "отпустите меня в Европу", или что-то еще придумать… Но. Он. Взял. Оружие в руки", – написал Петров.

Искренний, настоящий, бескомпромиссный

Коллега бывшего нардепа Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что мозг отказывается верить, сердце сжалось камнем.

Искренний, настоящий, бескомпромиссный, кое-где неуклюжий в проявлениях своих чувств и эмоций, но Патриот с большой буквы, Воин и Защитник своего, украинского, чрезвычайно ценившего и верующего…

– отметила нардепка.

Она добавила, что сочувствует всей семье военного.

Юрий Луценко написал, что Олег Барна был бескомпромиссен в своей правоте, в своих ошибках. Он был учителем физики и математики и, став политиком, все раскладывал на две полки – украинскую и враждебную.

"Олег был классическим, без всякой примеси или пользы, бандеровцем. И ничто и никто не мог сдвинуть этого человека-камень с его позиции. Именно такие люди во все века защищали Украину", – отметил Луценко.

Он вспомнил, что Олег Барна боролся против Кучмы в 90-х, был ранен на Майдане в 2014 году, ушел в первом отряде добровольцев на АТО, где снова был ранен. После депутатства остался таким же черно-белым, радикальным и упрямым.

Мы иногда переписывались. Он ни дня этой страшной войны не сомневался в Победе. Сегодня (18 апреля – 24 Канал) должен быть его день рождения. Смертью смерть поправ,

– отметил Юрий Луценко.

Михаил Паламарчук написал Олег Барна фактически спас его маму, свою коллегу.

"Во время, когда очередь на КТ легких была недели, а в больницах все места заняты, я не успел попросить Вас о помощи, как Вы за несколько минут уже повезли мою маму в достаточно тяжелом состоянии на КТ и поспособствовали выделению кровати в больнице", – написал Паламарчук.

Добавил, что никогда этого не забудет: "Если Герой, то это – Вы!"

Экс председатель Тернопольского облсовета и экс нардеп Алексей Кайда отметил, что Олег Барна всегда был в первых рядах, всегда стремился к справедливости.

Покои с миром, дорогой побратим!

– отметил Кайда.

Петр Порошенко написал, что не будет верить до последнего. Пятый президент Украины напомнил, что еще с воскресенья на понедельник Олег поздравил их с Мариной и Пасхой. Добавил также, что брат Степан говорит, что бригада гибель Олега пока не подтверждает, и тела никто не видел. Так что стоит ждать и верить, что Олег жив.

Бескомпромиссный, подчас резкий и импульсивный, но искренний, прямой, откровенный и смелый. Таким Олег Барна был, есть и, надеюсь, останется. А еще сегодня его День рождения,

– написал Петр Порошенко.

Народный депутат "Европейской солидарности" Владимир Вятрович отметил: "Олег Барна сейчас, в день рождения должен был слышать "Многие лета", но звучит заслуженное – "Вечная память!".