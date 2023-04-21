В Киеве простились с погибшим экс-депутатом Барной: щемящий фоторепортаж

21 апреля в Киеве прошло прощание с бывшим депутатом Олегом Барной. Он погиб на фронте под Угледаром 17 апреля.

Прощание с защитником состоялось в Михайловском соборе и на Майдане Независимости. 24 Канал сделал фоторепортаж с места происшествия.

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Как произошло прощание с Барной

Возле Михайловского собора в Киеве собралось немало людей. Проститься с Барной также пришел экс-президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой.

Прощание с Барной / фото 24 Канала, Валентина Полищук

Погибшего Барну похоронят 23 апреля в родном селе Белобожница Тернопольской области.

Кстати, в Михайловском соборе сегодня также прощались с командиром егерского взвода 31-летним жителем Тернополя Валерием Дороховым.

Прощание с Барной и Дороховым состоялось на Майдане и в Михайловском соборе / фото 24 Канала, Валентина Полищук

Гибель Барны: что известно

В феврале Олег Барна вернулся в ряды ВСУ и служил в пехоте. Он вошел в штурмовую роту, но погиб в бою с российскими оккупантами под Угледаром.

Военный Евгений Назаренко сообщал, что Барна погиб как герой. Экс-депутат один из первых пошел штурмовать вражеские позиции.

Как стало известно, Барна погиб, получив пулевое в шею.

Биография Барны: коротко