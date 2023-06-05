"С караваем, с рушниками": Царев рассказал, как на западе Украины будут "приветствовать" россиян
Пророссийский пропагандист Олег Царев почему-то наивно убежден, что на западе Украины оккупационную российскую армию будут приветствовать чуть ли не с цветами. Также он заявил, что люди там мечтают о "сильной власти".
Недавно предатель Украины Царев выдал еще одну порцию "мощной" аналитики – мол, на западе Украины сторонников "Единой России" будет гораздо больше, чем в любой другой области. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о заявлении Царева
Сбежавший в Россию девять лет назад Олег Царев неожиданно вспомнил о том, что он украинец. В прямом эфире он начал рассказывать о том, что украинцы на западе страны якобы только и мечтают о приходе российской армии, которая их освободит.
Западная Украина (правильно говорить "запад Украины" - 24 канал) всегда, всегда все армии встречала с караваями и рушниками. Поверьте мне, если и когда наши власти придут на запад Украины, там сторонников "Единой России" будет больше, чем в любой другой области,
– цинично заявил он.
Впрочем, пробелы в исторических знаниях предателя Царева – не новость. Еще в 2014 году во время интервью Общественному телевидению он затруднился ответить на вопрос журналиста, когда началась Вторая мировая война.Справка. Олег Царев – бывший украинский депутат от Партии регионов. Во время Майдана обещал "зачистить" протест, однако 20 февраля 2014 года бежал в Москву. Ранее заявлял также, что к аннексии Крыма якобы привел Майдан. В начале полномасштабного вторжения активно распространял российскую пропаганду, так что в сентябре 2022 года СБУ сообщила Цареву о подозрении в государственной измене.
Закончил свою "аналитику" Царев заявлением о том, что на западе Украины люди якобы хотят "сильной власти" – а вот какой она будет, не столь уж важно.
Какие еще нелепые заявления делал Царев: последние новости
- Недавно Царев рассказал о "плане развала Украины", который регионалы имели с беглым экспрезидентом Виктором Януковичем. В частности, Янукович планировал переписать конституцию, чтобы всегда оставаться президентом. Таким образом он хотел спровоцировать западные области Украины "на сепаратизм".
- Но российскими властями беглец Царев почему-то тоже недоволен – их он обвиняет в тупости и коррупции. Спровоцировало эти заявления видео с взорвавшим себя гранатой солдатом-оккупантом – в его смерти Царев обвиняет российских чиновников.