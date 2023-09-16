Погиб в боях на Запорожье: на щите вернулся 29-летний защитник из Киевщины

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей на войне, развязанной Россией. На щите вернулся защитник из Киевщины, отдавший свою жизнь в борьбе за родную страну.

13 сентября в боях в Запорожье пал Олег Филоненко из Украинки Обуховского района. Тело украинского героя накануне встретили на его малой родине.

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Погиб, защищая Украину

Тело 29-летнего Олега Филоненко встретили в Киевской области поздно вечером 15 сентября. О его гибели рассказали местные телеграм-каналы.

"Грустная весть пришла в Обуховщину. На Запорожье 13 сентября 2023 года погиб молодой герой Олег Борисович Филоненко, наш земляк из города Украинка, родившийся 19 июня 1994 года. Он отдал свою жизнь в борьбе за Украину и наше общее будущее. Мы чествуем его вечную память и выражаем уважение перед героем", – говорится в сообщении.

Свой последний бой Филоненко принял в районе Малой Токмачки Пологовского района, что на Запорожье. В Обуховский район тело защитника привезли поздно вечером. Его земляки вышли на дороги, чтобы встретить траурный кортеж. Они стояли с флагами и цветами, чтобы почтить павшего защитника.

Известно, что прощание с Олегом Филоненко состоится в понедельник, 18 сентября. Местные паблики рассказывают, что заупокойная служба, а также церемония прощания будет проходить на территории церкви иконы Божией Матери "Неожиданная радость" в Украинке.

Он успел немного за свою жизнь. Но успел стать щитом для всей Украины, для каждого, кто сегодня проснулся утром под украинским небом. Приходите отдать последний почет. Выражаем соболезнования семье погибшего защитника. Наша грусть, боль и вечная память с вами навеки. Вечная слава,

– призывают местные телеграм-каналы.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким украинского защитника. Слава Герою!

Отметим, что 15 сентября Украине удалось вернуть тела еще 51 погибшего защитника. Передача павших военных состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.