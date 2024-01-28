В боях за Украину погиб винничанин Олег Губернатор: его брат в больнице с ранениями

В ожесточенных боях под селом Синьковка Харьковской области погиб 46-летний винничанин Олег Губернатор. Он защищал свою страну вместе с братом, также получившим тяжелые ранения.

Мужчины защищали Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Они шли бок о бок до последнего.

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Трагическая потеря

В трагическом бою у села Синьковка Купянского района Харьковской области погиб защитник из Винницы Олег Губернатор. Мужчина встал в защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения. Он служил в 115-й отдельной механизированной бригаде.

Защищал свою Родину Олег Губернатор вместе с родным братом– Игорем. Последний бой мужчина принял 5 января – ранения оказались несовместимыми с жизнью. Брат же павшего воина также получил тяжелые травмы и проходит лечение.

Братья были вместе до последнего дня. Поддерживали друг друга… Смерть Олега – это для нас всех большое горе, а тем более для матери, потерявшая сына,

– рассказывает двоюродный брат павшего Героя Максим.

Олег Губернатор погиб в бою 5 января / Винницкий городской совет

Олег Губернатор родился 23 июня 1977 в Виннице. До вторжения он не был причастен к военному делу. После окончания школы выучился сначала на электромеханике, впоследствии получил юридическое образование. Впрочем, по специальности не работал, вместо этого попробовал себя в разных рабочих профессиях. Когда его позвала страна – несомненно пошел на службу.

В последний путь Олега Губернатора провели 16 января. Воина похоронили на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

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