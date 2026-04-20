Два известия за сутки: на войне погибли родные братья с Кировоградщины Олег и Константин Зализняки
- Родные братья Олег и Константин Зализняки погибли на войне с Россией с разницей в один день.
- Олег погиб от минно-взрывного ранения, а Константин – во время выполнения боевого задания, оба служили в 100-й отдельной механизированной бригаде.
На войне с Россией погибли родные братья-военные Олег и Константин Зализняки из села Водяное Кировоградской области. Их жизни оборвались с разницей в один день.
Трагическое известие сообщила пресс-служба Петровского поселкового совета.
Что известно о гибели родных братьев?
Оба брата служили в составе 100-й отдельной механизированной бригады. Олег занимал должность водителя второй танковой роты танкового батальона воинской части А7028, а Константин был главным сержантом той же второй танковой роты этого батальона.
Олег Зализняк умер 14 апреля от минно-взрывного ранения, которое получил 18 марта вблизи Константиновки Донецкой области в результате удара вражеского FPV-дрона.
Его брат Константин Зализняк погиб 15 апреля во время выполнения боевого задания вблизи Камышевахи Запорожской области. Жизнь военного оборвалась из-за удара беспилотника типа "Молния".
Обе потери стали тяжелым ударом для родных, близких и жителей общины. Родители потеряли сразу двух сыновей-соколов... Красавцы. Мамины и папины крылья. Мамина и папина опора и надежда... Эту боль невозможно измерить словами. Это рана, которая навсегда останется в сердце семьи и всей общины,
– говорится в сообщении.
Оба брата были уроженцами села Водяное.
Олег родился 2 октября 1992 года, работал на предприятиях громады. 1 октября 2024 года Олег был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту. У мужчины осталась жена и пятилетняя дочь.
Константин родился 24 октября 1996 года. В 2016 году он получил специальность электрогазосварщика и монтажника санитарно-технических систем и оборудования. Уже в следующем году его призвали на срочную военную службу. В 2019 году мужчина подписал контракт с Вооруженными силами Украины и с тех пор связал свою жизнь с армией. У защитника осталась жена.
