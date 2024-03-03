Удар дроном по дому в Одессе: погибла семья военных и их дочь, еще 2 детей ищут
Источник:Суспильное
В ночь на 2 марта российская армия цинично атаковала многоэтажный дом в Одессе. Отмечается, что среди погибших была семья военных и их дочь.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия удара “Шахеда”. В Одесской ОГА 3 марта сообщили, что по состоянию на сейчас известно о 10 погибших из-за российской атаки.
Смотрите также Разрушения и жертвы в Одессе и Харьковской области: главное о ночной атаке "Шахедами" 2 марта
Что известно о погибших
Ночью 2 марта российская армия направила "Шахед" на многоэтажный дом в Одессе. Среди 10 погибших, о которых сообщили в ГСЧС, были и Олег и Татьяна Кравец. Они – военные, которые познакомились на службе. Также погибла и их семимесячная дочь Лиза.
Супруги Олег и Татьяна, погибшие в Одессе / фото из соцсетей
Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочкой. Мужчина был единственным сыном своих родителей – его брат Евгений погиб еще в 2014 году в зоне АТО.
Маленькая Лиза была единственным общим ребенком супругов – только недавно, 29 февраля, ей исполнилось 7 месяцев. Татьяна имела еще троих детей от предыдущего брака, двух из которых – девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату – до сих пор ищут под завалами.
Он взял ее с тремя детьми, и они родили Лизоньку. Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое от первого брака,
– рассказала близкая подруга семьи Любовь.
В то же время другая подруга семьи Владислава поделилась воспоминаниями, как спасатели искали супругов и ребенка.
Там где стиральная машинка и открытые двери. Это их квартира. Это там, где они были: спальня, где она спала с Олегом, и с ними Лизочка маленькая. Одна комната вроде, и балкон не обвалились. Спасатели залезали туда, звали их, но, очевидно, что они не выжили,
– добавила женщина.
Фото, на котором можно разглядеть квартиру семьи / Владислава Мала, Суспильное
Удар по дому в Одессе
- В Одессе до сих пор продолжается поисково-спасательная операция на месте удара дрона по дому. В результате атаки "Шахедами" в Одессе погибли 10 человек, среди которых трое – дети. Под завалами могут быть еще люди.
- В то же время уже 3 марта на связь вышли 3 человека, которые были в списках лиц и, вероятно, могли до сих пор находиться под завалами. Они еще неделю назад уехали по делам и ничего не знали о ситуации. В то же время по состоянию на сейчас еще 4 человека могут быть под обломками разрушенного дома.
- Отметим, что в результате налета "Шахеда" пострадали 8 человек, из которых трое попали в больницу. Среди них – две женщины и мужчина. Обе женщины находятся в отделении интенсивной терапии с диагнозом "политравма". Их состояние оценивают как тяжелое, однако стабильное. Мужчина попал в травматологию, его состояние – среднее.