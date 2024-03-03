Удар дроном по дому в Одессе: погибла семья военных и их дочь, еще 2 детей ищут

В ночь на 2 марта российская армия цинично атаковала многоэтажный дом в Одессе. Отмечается, что среди погибших была семья военных и их дочь.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия удара “Шахеда”. В Одесской ОГА 3 марта сообщили, что по состоянию на сейчас известно о 10 погибших из-за российской атаки.

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Что известно о погибших

Ночью 2 марта российская армия направила "Шахед" на многоэтажный дом в Одессе. Среди 10 погибших, о которых сообщили в ГСЧС, были и Олег и Татьяна Кравец. Они – военные, которые познакомились на службе. Также погибла и их семимесячная дочь Лиза.

Супруги Олег и Татьяна, погибшие в Одессе / фото из соцсетей

Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочкой. Мужчина был единственным сыном своих родителей – его брат Евгений погиб еще в 2014 году в зоне АТО.

Маленькая Лиза была единственным общим ребенком супругов – только недавно, 29 февраля, ей исполнилось 7 месяцев. Татьяна имела еще троих детей от предыдущего брака, двух из которых – девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату – до сих пор ищут под завалами.

Он взял ее с тремя детьми, и они родили Лизоньку. Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое от первого брака,

– рассказала близкая подруга семьи Любовь.

В то же время другая подруга семьи Владислава поделилась воспоминаниями, как спасатели искали супругов и ребенка.

Там где стиральная машинка и открытые двери. Это их квартира. Это там, где они были: спальня, где она спала с Олегом, и с ними Лизочка маленькая. Одна комната вроде, и балкон не обвалились. Спасатели залезали туда, звали их, но, очевидно, что они не выжили,

– добавила женщина.

Фото, на котором можно разглядеть квартиру семьи / Владислава Мала, Суспильное

Удар по дому в Одессе