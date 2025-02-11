Американский лоббист Маркус Коэн завел коллаборациониста Олега Кулинича в команду Зеленского. Позже Кулинич получил должность в СБУ и передавал данные российским спецслужбам.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times. Бывший глава Крымского департамента СБУ Олег Кулинич, которого обвиняют в госизмене, в 2018 – 2019 годах сотрудничал с американским адвокатом Маркусом Коэном, экс-лоббистом президента Украины Владимира Зеленского.

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Кулинич работал на ФСБ и помогал подготовить вторжение России

По данным The Sunday Times, российские агенты смогли создать для Кулинича роль консультанта в предвыборной команде Зеленского.

Кулинич был самым ценным агентом ФСБ России в Украине. Его деятельность можно сравнить с деятельностью Кима Филби, который уничтожил MI6 изнутри. Его должность позволила ему получить доступ к жизненно важным секретным данным об обороноспособности,

– сказал изданию высокопоставленный украинский контрразведчик.

После победы Зеленского на выборах его назначили главой Крымского управления СБУ, что дало ему доступ к критически важной информации по обороноспособности Украины.

Кулиничу удалось дестабилизировать работу этого управления СБУ. Он уничтожил контрразведывательную работу. В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, на которых выявлял слабые места в обороне Украины,

– заявил офицер СБУ.

Он собирал информацию о передвижении президента Украины и передавал ее российским спецслужбам. По данным прокуратуры, Кулинич был осведомлен о планах России по вторжению из Крыма, но активно препятствовал донесению этой информации до Киева.

В частности, во время первых часов вторжения он заблокировал попытки руководства СБУ получить реальную ситуацию из региона, вывез сотрудников в другие области и даже забирал у них оружие.

Эти действия вызвали подозрения среди коллег, в частности, офицера контрразведки Василия Малюка, который заметил, что Кулинич путешествовал за границу вместе с Владимиром Сивковичем, фигурантом дела, которого украинская разведка подозревала в связях с российскими спецслужбами.

16 июля 2022 года Кулинич был задержан по обвинению в передаче государственной тайны России. Во время обысков в его квартире и изъятых данных с компьютера в Москве были найдены доказательства, подтверждающие его связи с российскими спецслужбами, включая фотографии с Сивковичем и другими подозреваемыми в шпионаже.

Кулинич и Сивкович отрицают сотрудничество с ФСБ, но прокуроры утверждают, что их деятельность была частью масштабной российской разведывательной операции в Украине.