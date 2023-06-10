"Герой Сызрани": россияне распространяют фото экс-нардепа Ляшко, сообщая о смерти оккупанта

Россияне – мастера в создании бестолковых фейков. К примеру, в российских группах распространили информацию о гибели оккупанта из Сызрани, но на фото почему-то изображен экс-нардеп Олег Ляшко.

Соответствующее сообщение появилось в одной из групп Самары в российских соцсетях, сообщает 24 Канал. Интересно, что этот пост удалили после того, как неуклюжий фейк начали высмеивать в сети.

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Бестолковый фейк россиян с использованием фото экс-нардепа

Россияне решили опубликовать сообщение о гибели оккупанта Олега Лещенкова из Сызрани, погибшего под Бахмутом в январе этого года. В сообщение добавить фотографии экс-нардепа Олега Ляшко, который минувшей осенью вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.



Сообщение россиян с фотографиями Олега Ляшко / Скриншот из сети

Этот фейк сразу же разлетелся по сети и вызвал бурную реакцию украинцев. Интересно, что через несколько часов оригинальное сообщение исчезло.

Сообщение с фейком исчезло / Скриншот

Сам экс-нардеп пока никак не отреагировал на распространенный россиянами фейк.

Статистика потерь врага

Самое интересное в истории с распространённым фейком то, что если искать на российских ресурсах новости, то оккупанта Олега Лещенкова из Сырзрани даже не найти. И это удивительно, ведь ВСУ уже ликвидировали более 200 тысяч захватчиков – зачем им придумывать людей для некрологов, если материала на несколько лет вперед?

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения наши воины ликвидировали и уничтожили: