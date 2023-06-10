"Герой Сызрани": россияне распространяют фото экс-нардепа Ляшко, сообщая о смерти оккупанта
Россияне – мастера в создании бестолковых фейков. К примеру, в российских группах распространили информацию о гибели оккупанта из Сызрани, но на фото почему-то изображен экс-нардеп Олег Ляшко.
Соответствующее сообщение появилось в одной из групп Самары в российских соцсетях, сообщает 24 Канал. Интересно, что этот пост удалили после того, как неуклюжий фейк начали высмеивать в сети.
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Бестолковый фейк россиян с использованием фото экс-нардепа
Россияне решили опубликовать сообщение о гибели оккупанта Олега Лещенкова из Сызрани, погибшего под Бахмутом в январе этого года. В сообщение добавить фотографии экс-нардепа Олега Ляшко, который минувшей осенью вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.
Сообщение россиян с фотографиями Олега Ляшко / Скриншот из сети
Этот фейк сразу же разлетелся по сети и вызвал бурную реакцию украинцев. Интересно, что через несколько часов оригинальное сообщение исчезло.
Сам экс-нардеп пока никак не отреагировал на распространенный россиянами фейк.
Статистика потерь врага
Самое интересное в истории с распространённым фейком то, что если искать на российских ресурсах новости, то оккупанта Олега Лещенкова из Сырзрани даже не найти. И это удивительно, ведь ВСУ уже ликвидировали более 200 тысяч захватчиков – зачем им придумывать людей для некрологов, если материала на несколько лет вперед?
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения наши воины ликвидировали и уничтожили:
- около 214 660 захватчиков;
- 3 909 танков;
- 7607 боевых бронированных машин;
- 3717 артиллерийских систем;
- 600 реактивных систем залпового огня;
- 362 средства ПВО;
- 314 самолетов;
- 299 вертолетов;
- 3 263 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 1176 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 6428 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 507 единиц специальной техники.