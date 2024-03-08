3,5 года на должности: спикер МИД Олег Николенко заявил об отставке
Источник:Олег Николенко
Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что уходит с должности в отставку. Он поблагодарил коллег в министерстве в Киеве и за рубежом за слаженную командную работу
Олег Николенко пробыл в должности спикера 3,5 года. Он выразил благодарность главе ведомства Дмитрию Кулебе за "высокое доверие и возможность все это время работать вместе".
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По словам Олега Николенко, большая часть его пребывания на посту спикера МИД пришлась на самую тяжелую страницу в истории Украины.
Быть спикером МИД Украины для меня была большая честь и ответственность. И я благодарен министру Дмитрию Кулебе за высокое доверие и возможность все это время работать вместе,
– написал Николенко на своей странице.
В то же время он не назвал своего нового места работы, отметив лишь, что это будет "новый дипломатический раздел". Николенко также выразил благодарность за сотрудничество журналистам и команде Министерства иностранных дел.
Окончание одного раздела означает начало нового. Начиная свой новый дипломатический раздел, и в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства,
– добавил он.
Министерство иностранных дел: последние новости
- 7 марта стало известно, что Валерий Залужный может стать послом Украины в Великобритании. Сейчас Министерство иностранных дел ожидает согласия британской стороны. Последнего посла в Великобритании Вадима Пристайко Владимир Зеленский уволил с должности еще 21 июля 2023 года. С тех пор не была утверждена ни одна кандидатура.
- В Министерстве иностранных дел призывают вернуться в Украину беженцев, которые выехали за время войны. В то же время Дмитрий Кулеба заверил, что Украина уважает индивидуальный выбор каждого человека. По оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины выехали 6 миллионов человек.
- Также Дмитрий Кулеба высказался о поставках снарядов для ВСУ. Он отметил, что эта работа ведется в ежедневном режиме. Кулеба заявил, что 24 февраля, он поручил одному из послов ускорить поставки артиллерийских снарядов из одной страны. Министр не стал называть это государство, заметив, что официально оно нам ничего не поставляет.