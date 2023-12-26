Вместо 3 миллионов на операцию – два ведра моркови и лук: как Россия заботится о мобилизованных

Российские мобилизованные солдаты продолжают гибнуть за эфемерные мечты своего командования и даже не получают за это денежное вознаграждение. Более того, им даже не дают средства на лечение. Это подтверждает случай, произошедший с одним из таких оккупантов в Волгоградской области.

Речь идет об Олеге Рыбкине, который на войне против украинцев был тяжело ранен. Однако местные власти отказали ему в выплате 3 миллионов рублей, а предложили набор для борща – и даже не со всеми ингредиентами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также "Устали быть хорошими девушками": в России радикализируется движение жен мобилизованных

Лук: залечит войну и инвалидность!

Призвали 45-летнего военнослужащего в 2022 году, а именно 25 сентября – всего через несколько дней после того, как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.



Российский мобилизованный солдат Алексей Рыбкин / Фото с росСМИ

Без прохождения медкомиссии его отправили на войну против Украины – в окопах в районе Работиного на Запорожье мобилизованный сидел уже в конце октября.

Солдат получил ранение живота, печени, почек и ног. Травмировал правый коленный сустав. Оперировали его брюшную полость в местной больнице, затем перевели в госпиталь в Севастополе. Коленный сустав не трогали,

– пишет российское издание.

Приписали недостаточному бойцу категорию "Г" – то есть "временно не годится". Затем его отправили в отпуск, далее – в воинскую часть, но из-за постоянных жалоб отпустили на 30 дней домой.



Выписка из медицинской карты о состоянии российского военного Рыбкина / Изображение из росСМИ

Травматологи рекомендовали мобилизованной операции по замене коленного сустава, но она стоит около 3 миллионов рублей и в случае ее проведения бойцу так называемой "второй армии" должны выплачивать пожизненную пенсию. Поэтому и, очевидно, решили дать семье "героя" два мешка моркови и пакет лука.

Какие овощи, какие подарки нужно, чтобы произвели замену сустава мужчине и его комиссовали! В Минобороны не хотят менять, отправляют в санаторий. Им невыгодно производить замену сустава: если сделают, то надо давать категорию "Д",

– жалуется жена оккупанта.



Российскому мобилизованному дали лук вместо денег / Фото с росСМИ

Смотрите также У них есть проблемы, – военный эксперт рассказал об особенностях мобилизации россиян

Отметим, что Кремлю пришлось свернуть интенсивную частичную мобилизацию уже через 3 недели после ее объявления в результате бешеной нагрузки на систему. Однако приказ об ее отмене Путин так и не издал.

Это означает, что:

в России все еще могут мобилизовать на службу в армию мужчин;

бойцы, подписавшие контракты по минобороны, не могут их расторгнуть.

Эксперты прогнозируют, что после проведения очередных президентских выборов Путина в марте 2024 года, мобилизационная интенсивность Кремля может восстановиться. Очевидно, сейчас Москва не очень-то хочет раздражать электорат войной.