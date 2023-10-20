Российская пехота повисла на танках как обезьяны – на нас ехала смерть

Трудно обо всем этом было писать вчера после горячего боя. Трудно писать сегодня, уже находясь в безопасности. Трудно будет писать завтра, когда все это превратится в воспоминания и ночные кошмары.

Конкурс "у кого больше гранат"

Вчера, 19 октября, мы отражали важную посадку на самом горячем сейчас направлении.

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Первая группа, где находился я, смогла зацепиться за траншею противника и сразу вступила в бой на двух направлениях.

Вторая – тоже зашла, в другую траншею, уничтожила врага, но ее выбили оттуда подтянутые резервы противника.

Третья группа приняла тяжелое сражение и почти полностью погибла еще в начале операции.

Россияне выдвигали бесконечное количество пехоты и бронегрупп, которые преимущественно уничтожались нашей артиллерией, FPV-дронами и танком. Конечно, общая картина на этом направлении была намного шире, особенно когда ты наблюдаешь ее на стримах – говорят, что наступление россиян было масштабным. Но я видел все это из разбитой траншеи, а там обзор не очень, зато много других ощущений.

Вражеская пехота не смогла нас выбить, хоть и зажала на клочке в 50 метров. Конкурс "у кого больше гранат" продолжался. Гул брони придавал врагу уверенности, поэтому крики: "Сдавайтесь!" – звучали с обоих флангов постоянно.

Из 13 бойцов у нас один тяжело ранен, и несколько легких. Тогда же обломок от подствольного ВОГа залез мне под ребра. Стало ясно, что мы не только не в состоянии выполнить задание, но и не продержимся до вечера.

Нам удалось спастись, но не всем

А потом мы увидели вражескую колонну танков, которая ехала прямо на нас вдоль посадки. Их было шесть, увешанных сверху пехотой как обезьянами на деревьях. Сказать, что мне стало страшно? Не совсем так. Я просто ясно осознал, что это едет смерть. Единственное, что смог покомандовать – это всем спрятаться, надеясь, что нас не заметят, хотя я был уверен, что они едут за нами.

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Главный танк вел хаотическую стрельбу по посадке, остальные следовали за ним вслед. Колонна ехала мимо нашей траншеи, и мы начали стрелять по десанту последних машин, потому что труб уже не было. Экипажи танков нас не заметили, а сидящие сверху оккупанты не имели возможности им сообщить о контакте. На краю посадки колонна развернулась и уехала назад. Мы снова пострелялись с ее десантом (с досадным для некоторых из них результатом).

Я понял, что, возможно, у этого противника другая задача, чем поиск нашей группы. Затем последовал приказ об уходе.

Нам повезло. Нам много раз повезло в этот день. В частности, когда мы эвакуировались из этого окружения под прикрытием двух "бредляков", которые за нами приехали. Но повезло не всем, кто участвовал в этой операции. Еще не теряется надежда, что кто-то из других групп попал в плен или бродит по посадкам. Поиски продолжаются.

Сегодня много видео и статистики потерь врага. Много радостей, что мы снова "навалили супостатам". Но нет статистики, которыми это дается жертвами. По каждой цифре чья-то жизнь, и разрушена вселенная родных. Эта печаль остается преимущественно в семьях погибших и их собратьев. Вечная память погибшим героям...