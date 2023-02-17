После масштабных обысков Олег Шахрай лишился должности руководителя Львовской таможни
Источник:ZAXID.NET
Олега Шахрая лишили полномочий руководителя Львовской таможни. Срок действия приказа о его назначении на этот пост истек.
Олег Шахрай возглавлял Львовскую таможню последние полгода. Однако в пятницу 17 февраля потерял свои полномочия.
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Почему Олег Шахрай потерял полномочия
В пресс-службе Львовской таможни сообщили, что в этот день завершилось действие приказа руководителя Государственной таможенной службы о назначении Олега Шахрая исполняющим обязанности начальника Львовской таможни. Он исполнял обязанности руководителя Львовской таможни с августа прошлого года.
Сначала его назначили на должность на 3 месяца (до 18 ноября), после чего контракт продлили еще на 3 месяца. Действие контракта больше не продлено. Однако кто будет руководить Львовской таможней в дальнейшем, пока неизвестно.
Обыски на таможнях: что известно
- ГБР, СБУ и Офис генпрокурора приступили к обыскам в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины. Правоохранители работают на отдельных участках государственной границы и в пунктах пропуска.
- В общей сложности органы установили примерно 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.
- После первоочередных следственных действий в ГБР обещали рассказать больше информации. Но, по предварительным оценкам, ежемесячно сделки на таможне вымывали из государственного бюджета ориентировочно до 10 миллиардов гривен. Это – треть от того, что должно собирать учреждение в течение месяца. То есть каждая третья гривна по таможенным пошлинам шла в карманы коррупционеров.