"С самоотверженностью защищал независимость Украины": под Купянском погиб защитник из Львовщины

На российско-украинской войне погиб военный из Львовщины Олег Шпелик. Воин положил жизнь за Украину во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

О трагическом известии сообщили в родной для защитника Новороздольском городском совете, передает 24 Канал.

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Погиб воин Олег Шпелик

Во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Красное Первое, Купянского района Харьковской области оборвалась жизнь младшего сержанта Шпелика Олега Ярославовича. Он был уроженцем города Новый Раздел, что на Львовщине.

Павший воин родился 21 сентября 1972 года. Он служил стрелком-номер обслуги 3 механизированного батальона воинской части А4941.

Верный военной присяге Олег с честью и самоотверженностью защищал целостность и независимость Украины и погиб 30 июня 2025 года во время выполнения боевого задания,

– говорится в сообщении.

Родной город защитника в скорби. Городской совет выразил искренние соболезнования родным, друзьям и собратьям павшего.

О дате и времени встречи погибшего военнослужащего в общине сообщат позже.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!

Отметим, 15 июня во время боевого задания на фронте погиб 20-летний львовянин Богдан Неведомский. Воин служил в разведывательном полку ВСУ и был отмечен нагрудным знаком "Золотой крест".